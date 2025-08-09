На дні Каховського водосховища регулярно спалахують пожежі: яка причина

На дні Каховського водосховища, що висохло після підриву росіянами гідроелектростанції (ГЕС) у 2023 році, регулярно виникають пожежі. Горіння знищує потенційну основу для відновлення місцевої екосистеми.

Відео чергового масштабного займання опублікували в Державній екологічній інспекції Південного округу.

Фахівці кажуть, що теракт на Каховській ГЕС призвів до втрати води у сховищі, а також до порушення природної рівноваги. Як наслідок – на пересохлих територіях регулярно займаються пожежі.

У Держекоінспекції кажуть, що займання виникають раптово, однак поширюються стрімко, а по собі залишають випалену землю.

"Горять залишки очерету, сухостій, чагарники – те, що ще могло стати основою для відновлення екосистеми. Гинуть дикі тварини, знищується середовище існування птахів і плазунів. Дим забруднює повітря, а рятувальники працюють у складних та небезпечних умовах", – зауважили у службі.

Фахівці закликали місцевих не створювати умов для виникнення пожеж, а в разі виявлення займання телефонувати пожежникам за номером 101.

"Не ускладнюйте й без того складну ситуацію [...] Побачили пожежу або її наслідки – зафіксуйте та повідомляйте. Кожен сигнал важливий", – наголосили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, росіяни підірвали Каховську ГЕС у червні 2023 року. Внаслідок теракту станція була повністю зруйнована. Внаслідок цього у водосховищі почав різко та неконтрольовано знижуватися рівень води, що створило смертельну небезпеку для населення нижче по Дніпру.

На підконтрольній Україні території Херсонщини через руйнування загинула 31 людина. За даними ЗМІ, російська окупаційна адміністрація навмисно приховала кількість жертв повені через теракт – тоді лише в Олешках загинули щонайменше сотні людей.

Підрахунки станом на початок 2025 року показали, що збитки через підрив ГЕС сягнули близько 14 мільярдів доларів.

В "Укргідроенерго" заявили, що готові почати відновлення греблі Каховської ГЕС у будь-який момент після закінчення війни. Для цього створили 3D-модель та спланували підготовчі роботи, комунікації та створення тимчасової дамби.