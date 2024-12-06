У Канаді чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину: він дивом вижив

У Канаді чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину

На півночі Канади чоловік застрибнув на білого ведмедя, щоб врятувати свою дружину.

Ведмідь кинувся на жінку. Вона втратила рівновагу та впала на землю. Водночас її чоловік стрибнув на тварину та спробував її зупинити, пише The Guardian з посиланням на пресреліз місцевої поліції.

Інцидент трапився у Форт-Северні (містечко на півночі Онтаріо) 4 грудня. Подружжя вийшло зі свого будинку, коли на під’їзній дорозі ведмідь кинувся на жінку.

Коли чоловік намагався відбитися від ведмедя, він отримав важкі травми рук і ніг. Сусід почув звуки з вулиці, підбіг та кілька разів вистрілив у білого ведмедя.

На місце події приїхали поліцейські. Вони обшукали місцевість та знайшли тіло тварини у лісосмузі.

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Чоловіка госпіталізували. Він дивом вижив та відновлюється в лікарні, кажуть медики.

У Форт-Северні часто можна зустріти білих ведмедів. Проте такі напади є рідкістю.

Експерти попереджають, кліматичні зміни призведуть до міграції білих ведмедів. Через це збільшиться ризик раптових зустрічей.

"Переважно білі ведмеді стають більш непередбачуваними зі зміною умов навколишнього середовища", – сказав професор біології з Університету Альберти (Канада) Ендрю Дерошер.

За його словами, здорові та ситі білі ведмеді зазвичай не несуть загрози для людей. Утім, голодний ведмідь, який "застряг на суші", може завдати шкоди.