"Він боровся за своє життя, а я – за своє": у США чоловіка ледве не вбив ведмідь, на якого той полював

На заході американського штату Вісконсин на 43-річного Раяна Баєрмана кинувся поранений ведмідь і почав шматувати його обличчя та гризти кінцівки.

У ситуацію втрутився 12-річний син чоловіка Овен, який застрелив дикого звіра, інформує The Telegraph.

Одного вересневого дня батько взяв вихідний та дозволив своєму синові пропустити школу, аби піти разом із ним на полювання на ведмедів.

Як зазначає AP News, під час полювання в густому лісі поблизу їхнього сімейного будиночку Раян та Овен помітили чорного ведмедя. Хлопчик вистрілив у тварину, але йому вдалося вдалося лише поранити звіра, після чого той утік.

Батько разом із сином використали собаку для того, щоб вистежити пораненого ведмедя. Через якийсь час вони натрапили на тварину.

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"Ми ніби зависли в гущавині, коли почули, як собака скрикнув й промчав повз нас, відступаючи", – розповів Раян.

Раптово на чоловіка з відстані близько 2 метрів кинувся дикий звір. Раян встиг зробити вісім пострілів з пістолета, цілившись у ведмедя, але всі вони були невдалими.

"Я впав на спину раніше, ніж це усвідомив. Я почав бити його (ведмедя – ред.) пістолетом, і мені здалося, що я б’ю цегляну стіну", – згадує події того дня Раян Баєрман.

Згодом поранений ведмідь кинувся на голову чоловіка, почав кусати його на кінцівки та шматувати обличчя.

"Я бачив лише його кігті та зуби. Пам’ятаю перший укус, я почув хрустів. Ведмідь ще нападав і не збирався залишити мене в спокої", – розповідає чоловік.

Раян припускає, що бій з 90-кілограмовим ведмедем тривав близько 45 секунд.

"Ведмідь боровся за своє життя, а я – за своє", – зауважив він.

Тоді 12-річний Овен вистрілив з гвинтівки, поціливши в тварину.

"Я лежав на спині і відчував, як куля проходить наскрізь ведмедя. Овен застрелив того ведмедя, він загинув на мені", – сказав Баєрман.

Через отримані поранення 43-річний Раян мав сильну кровотечу. Сусіди викликали швидку допомогу і медики доставили його в лікарню. Чоловік розповів, що навіть не зміг самостійно зателефонувати дружині, адже екран його телефону був залитий кров’ю.

Унаслідок зустрічі з дикою твариною Раян отримав сім колотих ран і поріз, на його щоку лікарі наклали 23 шви.

За даними Департаменту природних ресурсів Вісконсина, полювання батька та сина відбувалося на законних підставах.

У серпні в одну зі шкіл штату Каліфорнія, що в США, увірвався дикий ведмідь. Звір блукав між рядами парт, поки вчителька та її чоловік не допомогли тварині знайти вихід.