Вбивав жінок і згодовував тіла свиням: найвідомішого серійного маніяка Канади вбили в тюрмі

У Канаді помер серійний вбивця Роберт Піктон, який понад 20 років тому вбив десятки жінок на власній фермі та згодував їхні тіла свиням.

74-річний маніяк, який відбував довічне покарання, помер у лікарні внаслідок травм, завданих співкамерником. Поліція вже затримала 51-річного в'язня, який напав на Піктона, повідомляють Associated Press, ABC News та The Washington Post.

Роберт Піктон був одним з найвідоміших серійних вбивць Канади, а його жорстокі злочини набули міжнародного розголосу. Він був увʼязнений у 2007 році за вбивство щонайменше 6 жінок, хоч і правоохоронці, і сам убивця повідомляли про значно більшу кількість жертв. Утім, відповідно до закону, цього року Піктон міг просити про умовно-дострокове звільнення.

Сестра Джорджини Папен, однієї із жертв Піктона, розповіла, що звістка про смерть злочинця принесла їй певне полегшення.

"Я не скажу, що це принесе зцілення для всіх сімей, але для більшості... Нарешті я можу рухатися далі і зцілитися, і залишити це позаду", – сказала Синтія Кардінал.

Хто такий Роберт Піктон?

Серійний вбивця Роберт Піктон працював на скотобійні у канадській провінції Британська Колумбія і вбивав жінок наприкінці 1990-х–на початку 2000-х років. Зловмисник обирав секс-працівниць із бідних районів і запрошував їх "на вечірку". Піктон привозив їх на свиноферму і жорстоко вбивав, а тіла – згодовував свиням.

Серед жертв маніяка також були представниці корінних народів – їхні родичі звинувачували поліцію в "несерйозному ставленні" до справи через расизм.

Злочинця викрили та заарештували 22 лютого 2002 року після того, як інформатор повідомив правоохоронцям, що Піктон зберігає на фермі нелегальну зброю. Приїхавши на ферму, офіцери побачили жіночий одяг і прикраси, інгалятор від астми та сліди крові, що належали зниклим жінкам. Свиноферма виявилася "найбільшим місцем злочину в історії Канади".

Операція з пошуку останків загиблих тривала два роки – фахівці дослідили тонни перегною, щоб знайти сліди ДНК загиблих, яких виявилося щонайменше 33.

Департамент охорони здоров'я навіть випустив попередження для сусідів убивці, які купували у нього м'ясо: у свинину, яку він продавав, могли потрапити людські рештки.

Спочатку прокуратура звинуватила Піктона у 26 вбивствах, хоча у в'язниці він хвалився, що насправді вбив 49 жінок. Однак у 2010 році звинувачення у 20 вбивствах зняли, тому Піктон відбував покарання за 6 злочинів. Він так і не визнав провину у суді.

Після новини про вбивство маніяка адміністрація вʼязниці вкотре принесла співчуття сім’ям жінок, життя яких забрав Піктон.

"Ми усвідомлюємо, що справа цього злочинця мала руйнівний вплив на громади в Британській Колумбії і по всій країні, зокрема на корінні народи і сім'ї загиблих. Наші думки з ними", – написала Канадська пенітенціарна служба.

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Нагадаємо, раніше у США власницю похоронного бюро, яка розчленувала 560 трупів, засудили за незаконний продаж тіл.