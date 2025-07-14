У Карпатах виявили тіло туриста: обставини його загибелі з’ясовує поліція
На Івано-Франківщині на маршруті до гори Хом’як виявили тіло загиблого туриста.
Про це "УП. Життя" розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.
У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Андрій Яциків розповів, що загиблий є мешканцем Дніпра 2000-го року народження.
Його тіло виявив місцевий мешканець. У понеділок, 14 липня, він звернувся до правоохоронців.
"На тілі хлопця не виявлено ознак насильницької смерті. Його направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи", – зазначив Андрій Яциків.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Остаточну кваліфікацію йому зможуть надати після результатів судмедекспертизи.