У Карпатах виявили тіло туриста: обставини його загибелі з’ясовує поліція

На тілі не виявили ознак насильницької смерті

На Івано-Франківщині на маршруті до гори Хом’як виявили тіло загиблого туриста.

Про це "УП. Життя" розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Андрій Яциків розповів, що загиблий є мешканцем Дніпра 2000-го року народження.

Його тіло виявив місцевий мешканець. У понеділок, 14 липня, він звернувся до правоохоронців.

"На тілі хлопця не виявлено ознак насильницької смерті. Його направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи", – зазначив Андрій Яциків.

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