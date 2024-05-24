У Київзоо показали мавп та лемурів, серед них – "діти війни"
У Київському зоопарку показали мавп та лемурів, які живуть на чотирьох островах та насолоджуються природою. Серед них – Джавеліна та Байрактар.
На першому острові, площею 250 метрів квадратних, розмістилася родина з 6 капуцинів (рід мавп – ред.). Там немає парканів та огорож. Натомість ростуть 10-метрові розлогі дерева, де тваринам облаштували простір для стрибків та прогулянок.
"Мавпочки мають власний романтичний оглядовий місточок над озером та дерев’яний грибок від спеки і дощу А для смакування улюбленої їжі для них побудовано 4 помости для "пікніків", – розповіли працівники зоопарку.
На двох сусідніх оазах мешкає сім’я лемурів Варі. Для них спорудили затишний будинок для відпочинку, дерев’яний грибок, який захищатиме від дощу та спеки, а також помости для їди. Щоб тварини були активними, для них між деревами закріпили спеціальні канати.
На четвертому, найбільшому острові (майже 300 метрів квадратних) оселилася велика родина з дев’яти особин котячих лемурів.
"Серед них – наші "діти війни" Байрактар та Джавеліна. На зеленому острові посеред розлогих дерев та кущів встановлено три дерев’яні помости, натягнуто чотири пенькові канати, а також облаштовано штучний водограй грибочок від сонця та дощу", – йдеться у повідомленні зоопарку.
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