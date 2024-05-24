У Київзоо показали мавп та лемурів, серед них – "діти війни"

У Київському зоопарку показали мавп та лемурів, які живуть на чотирьох островах та насолоджуються природою. Серед них – Джавеліна та Байрактар.

На першому острові, площею 250 метрів квадратних, розмістилася родина з 6 капуцинів (рід мавп – ред.). Там немає парканів та огорож. Натомість ростуть 10-метрові розлогі дерева, де тваринам облаштували простір для стрибків та прогулянок.

"Мавпочки мають власний романтичний оглядовий місточок над озером та дерев’яний грибок від спеки і дощу А для смакування улюбленої їжі для них побудовано 4 помости для "пікніків", – розповіли працівники зоопарку.

На двох сусідніх оазах мешкає сім’я лемурів Варі. Для них спорудили затишний будинок для відпочинку, дерев’яний грибок, який захищатиме від дощу та спеки, а також помости для їди. Щоб тварини були активними, для них між деревами закріпили спеціальні канати.

Для них спорудили затишний будинок для відпочинку, дерев’яний грибок, який захищатиме від дощу та спеки Київський зоологічний парк державного значення Власні "зелені острови" тварин Київський зоологічний парк державного значення На двох сусідніх оазах мешкає сім’я лемурів Варі Київський зоологічний парк державного значення Мавпочки мають власний оглядовий місточок над озером Київський зоологічний парк державного значення Мавпочки живуть на острові площею 250 метрів квадратних Київський зоологічний парк державного значення "Зелені острови" для лемурів та капуцинів Київський зоологічний парк державного значення Мешканець Київського зоопарку Київський зоологічний парк державного значення Лемури оселилися на четвертому, найбільшому острові Київський зоологічний парк державного значення

На четвертому, найбільшому острові (майже 300 метрів квадратних) оселилася велика родина з дев’яти особин котячих лемурів.

"Серед них – наші "діти війни" Байрактар та Джавеліна. На зеленому острові посеред розлогих дерев та кущів встановлено три дерев’яні помости, натягнуто чотири пенькові канати, а також облаштовано штучний водограй грибочок від сонця та дощу", – йдеться у повідомленні зоопарку.

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