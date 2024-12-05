"Подарунок на День святого Миколая". У Київзоо народилося троє рідкісних рожевих пеліканів
Орнітологам Київського зоопарку цьогоріч вдалося вивести та виростити рідкісних рожевих пеліканів. Ці птахи занесені до Червоної книги України.
Завдяки наполегливій праці співробітників відділу птахів на світ з’явився виводок з трьох пташенят, розповіли у зоопарку.
"Ці птахи надзвичайно примхливі та складні у розведенні. Тож таке справжнє диво стало для нас ніби подарунком на День Святого Миколая, яким ми радо ділимось із нашими відвідувачами", – кажуть працівники Київзоо.
Пелікани ще "по-дитячому незграбні" та вкриті сірим пушком. Плавати поки що вони не вміють.
"Не сумнівайтесь – буквально за декілька місяців вони стануть неймовірними та величними рожевими красенями – одними з найбільших та найяскравіших птахів української фауни!", – запевнили у зоопарку.
В основному пташенята харчуються свіжою річковою рибою. Кожен з них з’їдає її по півтора кілограма на добу.
Наразі у Київському зоопарку мешкають два види пеліканів – рожевий та кучерявий.
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