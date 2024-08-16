У Київзоо показали нову оселю для врятованих від війни папуг Ара

У Київзоо облаштували нову домівку для папуг Ара

У Київському зоопарку облаштували нову домівку для екзотичних папуг Ара, яких передали волонтери під час війни.

Ветеринари та зоологи КиївЗоо провели лікування та реабілітацію папуг. Наразі триває наступний етап їхнього відновлення – соціалізація, розповіли у Київзоо.

Авіарії для зеленокрилого та синьо-жовтого Ара збудували працівники зоопарку.

"Для пернатих створили особливі умови, наближені до природних: два авіарії, кожен з яких має площу 30 квадратних метрів, а висоту – майже 5 метрів.

Вони встелені просіяним пісочком. Тут є навіси від негоди, в’язанки прутиків для тренування дзьобів, різноманітні годівнички та напувалки, гілки дерев та присади", – пояснили у Київському зоопарку.

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Не забули і про розваги та дозвілля для пернатих. У їхніх нових оселях встановили інтерактивні гойдалки, фонтанчики, пісочниці, гравійні насипи та дерев’яні іграшки.

Птахи житимуть у фруктовому саду Київзоо. Працівники зоопарку запрошують прийти до них "у гості".

Нагадаємо, у Київському зоопарку нові домівки облаштували також й для шпорових черепах, сплюшок євразійських (совок), капібари Тохи, а також папуг-монахів.