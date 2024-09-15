Кого зображують на грошах чи особливо поважають у ГУР? ТЕСТ про рідкісних тварин України

Красуня блискуча, дозорець-імператор, пелікан кучерявий, перегузня…

Тварини із цими чудернацькими назвами живуть в Україні просто біля нас, але мають одну особливість. Усі вони – червонокнижні, а значить особливо потребують охорони.

У 2021 році Червона книга України включили 171 вид тварин, що не були занесені до неї раніше. Після цього загальна кількість червонокнижних тварин сягнула 687.

Нині рідкісні тварини та їхні природні оселища потерпають від воєнних злочинів Росії. Багато тварин на півдні та сході загинули внаслідок обстрілів, пожеж чи підривів.

Щоб привернути увагу до знищення української природи, "УП. Життя" підготувала тест із цікавинками про рідкісних тварин – великих та маленьких, пухнастих і пернатих, з чудернацькими назвами чи дивовижними особливостями поведінки.

ВІДЕО ДНЯ

Перевірте, що ви знаєте незвичайних тварин та вплив війни на їхнє життя!

1/15 Домівка цього плямистого красеня опинилася в самому пеклі бойових дій та окупації. Як зветься цей звір?

Перегузня Перегузня – це неймовірно красивий вид із родини куницевих. Перегузні мешкають у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, тож фактично опинилися в самому пеклі бойових дій та окупації. Перегузня живе у степах, і не будує власних нір, а використовує житла степових гризунів. Харчується дрібними гризунами, але також може їсти плоди шипшини, терну, глоду, винограду. (Фото: Laszlo Szabo-Szeley/ AVESTOURS/commons.wikimedia.org) Кандибка Перегузня – це неймовірно красивий вид із родини куницевих. Перегузні мешкають у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, тож фактично опинилися в самому пеклі бойових дій та окупації. Перегузня живе у степах, і не будує власних нір, а використовує житла степових гризунів. Харчується дрібними гризунами, але також може їсти плоди шипшини, терну, глоду, винограду. (Фото: Laszlo Szabo-Szeley/ AVESTOURS/commons.wikimedia.org) Горностай Перегузня – це неймовірно красивий вид із родини куницевих. Перегузні мешкають у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, тож фактично опинилися в самому пеклі бойових дій та окупації. Перегузня живе у степах, і не будує власних нір, а використовує житла степових гризунів. Харчується дрібними гризунами, але також може їсти плоди шипшини, терну, глоду, винограду. (Фото: Laszlo Szabo-Szeley/ AVESTOURS/commons.wikimedia.org) Тхір лісовий Перегузня – це неймовірно красивий вид із родини куницевих. Перегузні мешкають у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, тож фактично опинилися в самому пеклі бойових дій та окупації. Перегузня живе у степах, і не будує власних нір, а використовує житла степових гризунів. Харчується дрібними гризунами, але також може їсти плоди шипшини, терну, глоду, винограду. (Фото: Laszlo Szabo-Szeley/ AVESTOURS/commons.wikimedia.org)

2/15 Яка з цих тварин постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС?

Рибець малий Судак морський або буговець (Sander marinus) вимер в Україні внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС. Цей вид риб жив на межі солоності прісної та морської води, але його середовище постраждало через знищення греблі Каховської ГЕС.

Судак морський Судак морський або буговець (Sander marinus) вимер в Україні внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС. Цей вид риб жив на межі солоності прісної та морської води, але його середовище постраждало через знищення греблі Каховської ГЕС.

Вугор європейський Судак морський або буговець (Sander marinus) вимер в Україні внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС. Цей вид риб жив на межі солоності прісної та морської води, але його середовище постраждало через знищення греблі Каховської ГЕС.

Ялець звичайний Судак морський або буговець (Sander marinus) вимер в Україні внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС. Цей вид риб жив на межі солоності прісної та морської води, але його середовище постраждало через знищення греблі Каховської ГЕС.



3/15 Яка рідкісна тварина повністю опинилася в окупації у 2022 році?

Ховрах європейський Це сліпак піщаний (Spalax arenarius) – виключно український вид, який живе у смузі пісків на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра Херсонської області. Він веде виключно пiдземний спосiб життя та живиться переважно пiдземними частинами рослин. Жолудниця європейська Це сліпак піщаний (Spalax arenarius) – виключно український вид, який живе у смузі пісків на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра Херсонської області. Він веде виключно пiдземний спосiб життя та живиться переважно пiдземними частинами рослин. Сліпак піщаний Це сліпак піщаний (Spalax arenarius) – виключно український вид, який живе у смузі пісків на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра Херсонської області. Він веде виключно пiдземний спосiб життя та живиться переважно пiдземними частинами рослин. Сліпак буковинський Це сліпак піщаний (Spalax arenarius) – виключно український вид, який живе у смузі пісків на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра Херсонської області. Він веде виключно пiдземний спосiб життя та живиться переважно пiдземними частинами рослин.

4/15 Який птах із Червоної книги України найважчий?

Дрохва Це степовий символ України – дрохва (Otis tarda). Птах важить до 18 кілограмів, але при цьому добре пристосований як до перельотів, так і до бігу. Гніздиться у степовій частині Лівобережжя, зокрема в Криму, взимку скупчується у Херсонській та Запорізькій областях. Чорний лелека Це степовий символ України – дрохва (Otis tarda). Птах важить до 18 кілограмів, але при цьому добре пристосований як до перельотів, так і до бігу. Гніздиться у степовій частині Лівобережжя, зокрема в Криму, взимку скупчується у Херсонській та Запорізькій областях. Степовий орел Це степовий символ України – дрохва (Otis tarda). Птах важить до 18 кілограмів, але при цьому добре пристосований як до перельотів, так і до бігу. Гніздиться у степовій частині Лівобережжя, зокрема в Криму, взимку скупчується у Херсонській та Запорізькій областях. Кучерявий пелікан Це степовий символ України – дрохва (Otis tarda). Птах важить до 18 кілограмів, але при цьому добре пристосований як до перельотів, так і до бігу. Гніздиться у степовій частині Лівобережжя, зокрема в Криму, взимку скупчується у Херсонській та Запорізькій областях.

5/15 Чим унікальні зяброногі раки, представники яких є у Червоній книзі?

Вони довго живуть, а потім реінкарнуються Зяброногі раки (Branchiopoda) – це клас ракоподібних, який не є досконало дослідженим. В Україні зяброногі раки водяться у невеликих прісних водоймах. Вони мають дуже коротке життя – приблизно до місяця, але розмножуються ікрою, яка може зберігатися близько 20 років.

Вони можуть “їсти” мозок людини, якщо потраплять їй у ніс Зяброногі раки (Branchiopoda) – це клас ракоподібних, який не є досконало дослідженим. В Україні зяброногі раки водяться у невеликих прісних водоймах. Вони мають дуже коротке життя – приблизно до місяця, але розмножуються ікрою, яка може зберігатися близько 20 років.

Вони живуть близько місяця, але їхня ікра може зберігатися десятиліттями Зяброногі раки (Branchiopoda) – це клас ракоподібних, який не є досконало дослідженим. В Україні зяброногі раки водяться у невеликих прісних водоймах. Вони мають дуже коротке життя – приблизно до місяця, але розмножуються ікрою, яка може зберігатися близько 20 років.



6/15 Який червонокнижний птах має найбільший розмах крил?

Дрохва Орлан-білохвіст може похвалитися найбільшим розмахом крил серед українських птахів – від 200 до 230 см. В Україні ці птахи гніздяться вздовж Дніпра та його головних приток, на річках Сіверський Донець і Дунай, а також в інших районах поблизу великих ставкових господарств. Вірогідно, через війну частина цих птахів була змушена покинути Україну або змінити місце гніздування.

Беркут Орлан-білохвіст може похвалитися найбільшим розмахом крил серед українських птахів – від 200 до 230 см. В Україні ці птахи гніздяться вздовж Дніпра та його головних приток, на річках Сіверський Донець і Дунай, а також в інших районах поблизу великих ставкових господарств. Вірогідно, через війну частина цих птахів була змушена покинути Україну або змінити місце гніздування.

Балабан Орлан-білохвіст може похвалитися найбільшим розмахом крил серед українських птахів – від 200 до 230 см. В Україні ці птахи гніздяться вздовж Дніпра та його головних приток, на річках Сіверський Донець і Дунай, а також в інших районах поблизу великих ставкових господарств. Вірогідно, через війну частина цих птахів була змушена покинути Україну або змінити місце гніздування.

Орлан-білохвіст Орлан-білохвіст може похвалитися найбільшим розмахом крил серед українських птахів – від 200 до 230 см. В Україні ці птахи гніздяться вздовж Дніпра та його головних приток, на річках Сіверський Донець і Дунай, а також в інших районах поблизу великих ставкових господарств. Вірогідно, через війну частина цих птахів була змушена покинути Україну або змінити місце гніздування.

Підорлик великий Орлан-білохвіст може похвалитися найбільшим розмахом крил серед українських птахів – від 200 до 230 см. В Україні ці птахи гніздяться вздовж Дніпра та його головних приток, на річках Сіверський Донець і Дунай, а також в інших районах поблизу великих ставкових господарств. Вірогідно, через війну частина цих птахів була змушена покинути Україну або змінити місце гніздування.



7/15 Яке з цих тверджень про комаху на фото – правдиве?

Це найбільша бабка України Це дозорець-імператор — представник родини коромисел і найбільша бабка в Україні з довжиною тіла 83-85 мм. Вид поширений в Африці, Європі, Західній, Центральній та Південній Азії, але його вважають вразливим через хімічне забруднення водойм, де комаха відкладає личинки. Самиці мають зелене забарвлення черевця і грудей, а самці – блакитне з чорною смугою. І ні, пісня “Імператори” не присвячена цьому виду. Вона повністю опинилася в окупації, як і красуня блискуча кримська Це дозорець-імператор — представник родини коромисел і найбільша бабка в Україні з довжиною тіла 83-85 мм. Вид поширений в Африці, Європі, Західній, Центральній та Південній Азії, але його вважають вразливим через хімічне забруднення водойм, де комаха відкладає личинки. Самиці мають зелене забарвлення черевця і грудей, а самці – блакитне з чорною смугою. І ні, пісня “Імператори” не присвячена цьому виду. Самці й самиці цього виду ніяк не відрізняються візуально Це дозорець-імператор — представник родини коромисел і найбільша бабка в Україні з довжиною тіла 83-85 мм. Вид поширений в Африці, Європі, Західній, Центральній та Південній Азії, але його вважають вразливим через хімічне забруднення водойм, де комаха відкладає личинки. Самиці мають зелене забарвлення черевця і грудей, а самці – блакитне з чорною смугою. І ні, пісня “Імператори” не присвячена цьому виду. Клавдія Петрівна присвятила пісню цьому виду комах Це дозорець-імператор — представник родини коромисел і найбільша бабка в Україні з довжиною тіла 83-85 мм. Вид поширений в Африці, Європі, Західній, Центральній та Південній Азії, але його вважають вразливим через хімічне забруднення водойм, де комаха відкладає личинки. Самиці мають зелене забарвлення черевця і грудей, а самці – блакитне з чорною смугою. І ні, пісня “Імператори” не присвячена цьому виду.

8/15 Яку з цих тварин додали до Червоної книги України у 2021 році?

Борсука європейського У 2021 році до Червоної книги України потрапив бабак степовий (Marmota bobak) як вид, що зникає. Бабаки – великі степові гризуни вагою 9-10 кг, які є символом Луганської області й навіть зображені на її гербі, оскільки саме там живе їхня найбільша популяція. Дослідники кажуть, що через війну популяція байбаків суттєво скорочується, особливо на Харківщині, де, до речі, живе знаменитий бабак-“синоптик” Тимко. У 2022 році він провів під окупацією в селі Нестерівка понад пів року, аж до контрнаступу Сил оборони. Голуба сизого У 2021 році до Червоної книги України потрапив бабак степовий (Marmota bobak) як вид, що зникає. Бабаки – великі степові гризуни вагою 9-10 кг, які є символом Луганської області й навіть зображені на її гербі, оскільки саме там живе їхня найбільша популяція. Дослідники кажуть, що через війну популяція байбаків суттєво скорочується, особливо на Харківщині, де, до речі, живе знаменитий бабак-“синоптик” Тимко. У 2022 році він провів під окупацією в селі Нестерівка понад пів року, аж до контрнаступу Сил оборони. Бабака степового У 2021 році до Червоної книги України потрапив бабак степовий (Marmota bobak) як вид, що зникає. Бабаки – великі степові гризуни вагою 9-10 кг, які є символом Луганської області й навіть зображені на її гербі, оскільки саме там живе їхня найбільша популяція. Дослідники кажуть, що через війну популяція байбаків суттєво скорочується, особливо на Харківщині, де, до речі, живе знаменитий бабак-“синоптик” Тимко. У 2022 році він провів під окупацією в селі Нестерівка понад пів року, аж до контрнаступу Сил оборони. Зубра У 2021 році до Червоної книги України потрапив бабак степовий (Marmota bobak) як вид, що зникає. Бабаки – великі степові гризуни вагою 9-10 кг, які є символом Луганської області й навіть зображені на її гербі, оскільки саме там живе їхня найбільша популяція. Дослідники кажуть, що через війну популяція байбаків суттєво скорочується, особливо на Харківщині, де, до речі, живе знаменитий бабак-“синоптик” Тимко. У 2022 році він провів під окупацією в селі Нестерівка понад пів року, аж до контрнаступу Сил оборони.

9/15 Яку з цих тварин виключили з Червоної книги у 2009?

Хохітву У 2009 році з Червоної книги України виключили мухоловку звичайну або скутигеру хатню (Scutigera coleoptrata). Колись цей вид багатоніжок мешкав лише у Криму і вважався ендемічним, але потім поширився на всю територію України. Мухоловку звичайну можна зустріти в будинках, особливо у ванних кімнатах, адже вона любить вологе середовище. Та не спішіть лякатися! Ця багатоніжка не несе загрози для людини, а навпаки знищує дрібних павуків, комарів та мух.

Джмеля пахучого У 2009 році з Червоної книги України виключили мухоловку звичайну або скутигеру хатню (Scutigera coleoptrata). Колись цей вид багатоніжок мешкав лише у Криму і вважався ендемічним, але потім поширився на всю територію України. Мухоловку звичайну можна зустріти в будинках, особливо у ванних кімнатах, адже вона любить вологе середовище. Та не спішіть лякатися! Ця багатоніжка не несе загрози для людини, а навпаки знищує дрібних павуків, комарів та мух.

Мухоловку звичайну У 2009 році з Червоної книги України виключили мухоловку звичайну або скутигеру хатню (Scutigera coleoptrata). Колись цей вид багатоніжок мешкав лише у Криму і вважався ендемічним, але потім поширився на всю територію України. Мухоловку звичайну можна зустріти в будинках, особливо у ванних кімнатах, адже вона любить вологе середовище. Та не спішіть лякатися! Ця багатоніжка не несе загрози для людини, а навпаки знищує дрібних павуків, комарів та мух.



10/15 Яка червонокнижна тварина є найбільшою в Україні?

Ведмідь бурий Зубр (Bison bonasus) — це один із найбільших сухопутних ссавців Європи та найважчий представник дикої фауни України. Вага дорослого зубра може сягати до 600 кг. Він потрапив до Червоної книги України ще в першому виданні 1980 року. Детальніше про зубра можна дізнатися з цього тесту. Лось європейський Зубр (Bison bonasus) — це один із найбільших сухопутних ссавців Європи та найважчий представник дикої фауни України. Вага дорослого зубра може сягати до 600 кг. Він потрапив до Червоної книги України ще в першому виданні 1980 року. Детальніше про зубра можна дізнатися з цього тесту. Орлан-білохвіст Зубр (Bison bonasus) — це один із найбільших сухопутних ссавців Європи та найважчий представник дикої фауни України. Вага дорослого зубра може сягати до 600 кг. Він потрапив до Червоної книги України ще в першому виданні 1980 року. Детальніше про зубра можна дізнатися з цього тесту. Зубр Зубр (Bison bonasus) — це один із найбільших сухопутних ссавців Європи та найважчий представник дикої фауни України. Вага дорослого зубра може сягати до 600 кг. Він потрапив до Червоної книги України ще в першому виданні 1980 року. Детальніше про зубра можна дізнатися з цього тесту.

11/15 Де був зображений червонокнижний чорний лелека?

На гербі Київської області Лелека чорний – червонокнижний птах, який гніздиться на Поліссі, в Карпатському районі, подекуди на півночі лісостепу. У квітні 2024 року йому присвятили пам'ятну монету номіналом 5 гривень, адже він став одним із символів відродження життя після катастрофи на ЧАЕС. А на купюрах номіналом 200 гривень до 2020 року зображали лелеку білого.

На купюрах номіналом 200 грн Лелека чорний – червонокнижний птах, який гніздиться на Поліссі, в Карпатському районі, подекуди на півночі лісостепу. У квітні 2024 року йому присвятили пам'ятну монету номіналом 5 гривень, адже він став одним із символів відродження життя після катастрофи на ЧАЕС. А на купюрах номіналом 200 гривень до 2020 року зображали лелеку білого.

На пам’ятній монеті про Чорнобильську зону Лелека чорний – червонокнижний птах, який гніздиться на Поліссі, в Карпатському районі, подекуди на півночі лісостепу. У квітні 2024 року йому присвятили пам'ятну монету номіналом 5 гривень, адже він став одним із символів відродження життя після катастрофи на ЧАЕС. А на купюрах номіналом 200 гривень до 2020 року зображали лелеку білого.



12/15 Яка тварина зображена на емблемі військової розвідки України?

Ведмідь бурий На емблемі військової розвідки України з 2016 року зображений пугач з мечем, що пронизує територію Російської Федерації. Фоном для емблеми слугують кольори українського прапора, напис "Україна – понад усе" та латинський вираз "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий пануватиме над зірками"). Символічно, що на емблемі військової розвідки РФ зображений кажан, який в природі є здобиччю для сов, та напис “Лише зірки вищі над нами”.

Лось На емблемі військової розвідки України з 2016 року зображений пугач з мечем, що пронизує територію Російської Федерації. Фоном для емблеми слугують кольори українського прапора, напис "Україна – понад усе" та латинський вираз "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий пануватиме над зірками"). Символічно, що на емблемі військової розвідки РФ зображений кажан, який в природі є здобиччю для сов, та напис “Лише зірки вищі над нами”.

Пугач На емблемі військової розвідки України з 2016 року зображений пугач з мечем, що пронизує територію Російської Федерації. Фоном для емблеми слугують кольори українського прапора, напис "Україна – понад усе" та латинський вираз "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий пануватиме над зірками"). Символічно, що на емблемі військової розвідки РФ зображений кажан, який в природі є здобиччю для сов, та напис “Лише зірки вищі над нами”.

Бабак степовий На емблемі військової розвідки України з 2016 року зображений пугач з мечем, що пронизує територію Російської Федерації. Фоном для емблеми слугують кольори українського прапора, напис "Україна – понад усе" та латинський вираз "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий пануватиме над зірками"). Символічно, що на емблемі військової розвідки РФ зображений кажан, який в природі є здобиччю для сов, та напис “Лише зірки вищі над нами”.



13/15 Що спільного між червонокнижними бабаком, зубром, лісовим котом, горностаєм і тетеруком?

Усі живуть виключно біля водойм Усіма цими видами тварин дуже цікавляться мисливці. Наразі вони занесені до Червоної книги, тож полювання на цих тварин суворо заборонене, хоч вони й досі вважаються мисливськими.

Усі риють нори та живуть у них Усіма цими видами тварин дуже цікавляться мисливці. Наразі вони занесені до Червоної книги, тож полювання на цих тварин суворо заборонене, хоч вони й досі вважаються мисливськими.

Усі належать до мисливських видів Усіма цими видами тварин дуже цікавляться мисливці. Наразі вони занесені до Червоної книги, тож полювання на цих тварин суворо заборонене, хоч вони й досі вважаються мисливськими.



14/15 Яка з цих тварин НЕ занесена до Червоної книги?

Їжак вухатий Борсук європейський, один із найбільших представників родини куницевих, був виключений з Червоної книги України у 2009 році. А от їжак вухатий, рогач звичайний (жук-олень) та вугор європейський занесені до Червоної книги України. На фото зображений їжак вухатий – вид, який зникає в Україні через деградацію приморських екосистем у Донецькій області: раніше потерпав від забудови пляжів і морських кіс, а тепер потерпає від війни.

Рогач звичайний Борсук європейський, один із найбільших представників родини куницевих, був виключений з Червоної книги України у 2009 році. А от їжак вухатий, рогач звичайний (жук-олень) та вугор європейський занесені до Червоної книги України. На фото зображений їжак вухатий – вид, який зникає в Україні через деградацію приморських екосистем у Донецькій області: раніше потерпав від забудови пляжів і морських кіс, а тепер потерпає від війни.

Борсук європейський Борсук європейський, один із найбільших представників родини куницевих, був виключений з Червоної книги України у 2009 році. А от їжак вухатий, рогач звичайний (жук-олень) та вугор європейський занесені до Червоної книги України. На фото зображений їжак вухатий – вид, який зникає в Україні через деградацію приморських екосистем у Донецькій області: раніше потерпав від забудови пляжів і морських кіс, а тепер потерпає від війни.

Вугор європейський Борсук європейський, один із найбільших представників родини куницевих, був виключений з Червоної книги України у 2009 році. А от їжак вухатий, рогач звичайний (жук-олень) та вугор європейський занесені до Червоної книги України. На фото зображений їжак вухатий – вид, який зникає в Україні через деградацію приморських екосистем у Донецькій області: раніше потерпав від забудови пляжів і морських кіс, а тепер потерпає від війни.

