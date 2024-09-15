Кого зображують на грошах чи особливо поважають у ГУР? ТЕСТ про рідкісних тварин України
Красуня блискуча, дозорець-імператор, пелікан кучерявий, перегузня…
Тварини із цими чудернацькими назвами живуть в Україні просто біля нас, але мають одну особливість. Усі вони – червонокнижні, а значить особливо потребують охорони.
У 2021 році Червона книга України включили 171 вид тварин, що не були занесені до неї раніше. Після цього загальна кількість червонокнижних тварин сягнула 687.
Нині рідкісні тварини та їхні природні оселища потерпають від воєнних злочинів Росії. Багато тварин на півдні та сході загинули внаслідок обстрілів, пожеж чи підривів.
Щоб привернути увагу до знищення української природи, "УП. Життя" підготувала тест із цікавинками про рідкісних тварин – великих та маленьких, пухнастих і пернатих, з чудернацькими назвами чи дивовижними особливостями поведінки.
Перевірте, що ви знаєте незвичайних тварин та вплив війни на їхнє життя!
Домівка цього плямистого красеня опинилася в самому пеклі бойових дій та окупації. Як зветься цей звір?
Яка з цих тварин постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС?
Яка рідкісна тварина повністю опинилася в окупації у 2022 році?
Який птах із Червоної книги України найважчий?
Чим унікальні зяброногі раки, представники яких є у Червоній книзі?
Який червонокнижний птах має найбільший розмах крил?
Яке з цих тверджень про комаху на фото – правдиве?
Яку з цих тварин додали до Червоної книги України у 2021 році?
Яку з цих тварин виключили з Червоної книги у 2009?
Яка червонокнижна тварина є найбільшою в Україні?
Де був зображений червонокнижний чорний лелека?
Яка тварина зображена на емблемі військової розвідки України?
Що спільного між червонокнижними бабаком, зубром, лісовим котом, горностаєм і тетеруком?
Яка з цих тварин НЕ занесена до Червоної книги?
Яких тварин росіяни викрали із заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині?