Для запобігання списуванню: у Китаї на час вступних іспитів до вишів вимкнули деякі функції ШІ

У Китаї на час вступних іспитів обмежили функції ШІ

У Китаї великі технокомпанії вимкнули деякі функції штучного інтелекту, щоб запобігти списуванню під час вступних іспитів до університетів країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Цьогоріч понад 13,3 мільйона студентів у Китаї складають чотириденні вступні іспити до вишів під назвою гаокао, які розпочалися 7 червня.

Абітурієнти, які під час екзаменів сподівалися отримати допомогу від ШІ, зазнали невдачі. В інтернеті опублікували скріншот з чат-бота Doubao, якому користувач надіслав фото екзаменаційного питання та попросив відповісти на нього.

Той відмовився та написав: "Під час вступних іспитів до університету, згідно з відповідними вимогами, послуга відповідей на питання призупинена".

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Спроба переконати ШІ, що це не вступні іспити, призвела до такої самої реакції.

Відмовила у допомозі й мовна модель DeepSeek. Вона повідомила користувачам, що ця послуга недоступна "для забезпечення справедливості під час вступних іспитів".

Вимкнули функції розпізнавання зображень на час іспитів також Yuanbao, Qwen та Kimi.

Кімната моніторингу за абітурієнтами під час іспиту Qu Honglun/China News Service/VCG/Getty Images

Водночас жодна з компаній не надала коментарів і не зробила публічних заяв про рішення обмежити функціонал своїх ШІ-інструментів.

Призупинення роботи ШІ – не єдиний засіб для запобігання шахрайству під час іспитів гаокао. Раніше декілька китайських регіонів оголосили, що використовуватимуть засоби моніторингу штучного інтелекту для спостереження за "аномальною поведінкою", як-от шепотіння або постійні погляди між студентами.

Наприклад, у провінції Цзянсі після іспитів переглянуть всі відеозаписи з класів, а за будь-які порушення або неправомірні дії "суворо каратимуть".

Також китайська влада оголосила про посилення контролю на вході до екзаменаційних пунктів, біометричну ідентифікацію, посилений контроль за цифровими пристроями та блокування радіосигналів.

У деяких містах через гаокао відклали публічні виступи, затримали початок робочого дня в офісах та створили спеціальні пріоритетні смуги руху, щоб учні встигли вчасно прибути на іспит.