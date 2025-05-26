У США через ШІ знову зріс попит на зошити для іспитів: викладачі змушують студентів писати від руки

Через масове використання студентами штучного інтелекту для виконання домашніх завдань і списування викладачі американських університетів почали шукати інструменти, як цьому протистояти.

Одним із таких стали blue books – традиційні зошити для іспитів з блакитною обкладинкою й чистими сторінками. Викладачі сподіваються, що написання екзаменів вручну змусить студентів думати.

На тлі боротьби з ШІ у США суттєво зросли продажі таких зошитів, пише The Wall Street Journal.

Сині зошити можна купити у книгарнях кампусів або на Amazon за 23 центи за штуку (приблизно 10 гривень). Виготовляє їх компанія Roaring Spring Paper Products із Пенсильванії. Щороку вони продають кілька мільйонів таких зошитів.

У 2020-2021 роках їхні продажі різко впали через дистанційне навчання. Але зараз, через шахрайство зі ШІ, знову зросли.

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У кампусних книгарнях Університету Техасу журналістам повідомили, що цього навчального року продали на понад 30% більше синіх зошитів. В Університеті Флориди зростання сягнуло 50%, а в Каліфорнійському університеті в Берклі – на 80% за останні два роки.

Викладачі стверджують, що такі зошити допомагають вирішити проблему, якої раніше не було: студенти мають постійний доступ до найпотужнішої в історії "шпаргалки" – ШІ – і активно нею користувалися.

Підтвердженням цього є те, що трафік ChatGPT зменшується влітку, коли студенти не вчаться. Тепер подібну тенденцію спостерігають і в школах.

Раніше викладачі просто оцінювали написане. Тепер вони не впевнені, хто його написав. Лектор у Єльському університеті Кевін Елліотт каже, що коли задав студентам написати есе, то отримав роботи з вигаданими цитатами відомих філософів.

"Це був прямий доказ використання ШІ", – каже він.

Тож на фінальному іспиті він застосував сині зошити. У першій частині студенти мали пояснити значення уривків. Наприклад, ключову ідею концепції Жан-Жака Руссо "примушені бути вільними" порівняти з ідеями Локка і Гоббса.

Друга частина – есе. Студенти знали тему заздалегідь, але не мали права приносити нотатки – їм треба було подумати й написати самостійно. Єдиний шлях скласти іспит – зробити все власноруч.

Елліотт задоволений результатом. Каже, що й надалі буде використовувати сині зошити.

Однак навіть викладачі, які повернулися до використання паперу, визнають: студентам потрібно вміти користуватися ШІ, адже це важливо для майбутнього.

"Студенти будуть користуватися ChatGPT постійно й для різних цілей. Це зробить їх ефективнішими, продуктивнішими й успішнішими. Дивно казати: "Ви не можете робити те, що для вас буде абсолютно звичним усе життя", – каже Артур Спірлінг, професор з Принстона, який також проводить іспити із синіми зошитами.

Раніше ми писали, що в 2024 році 28% українців вже взаємодіяли зі штучним інтелектом.