"Кожного разу я непритомніла": у Китаї жінку-трансгендера "лікували" електрошоком

28-річна Лінґер висловила надію, що її справа допоможе іншим ЛГБТК+ людям захистити свої права

У медзакладі Китаю жінці-трансгендеру без її згоди проводили сеанси електрошоку. Згодом вона відсудила рекордну суму компенсації – 60 тисяч юанів (понад 8 тисяч доларів).

ЛГБТК+ активісти називають це перемогою прав транссексуалів у державі, пише The Guardian.

28-річна Лінґер (псевдонім – ред.) при народженні була чоловіком. У липні 2022 року вона зізналася, що відчуває себе жінкою.

"Батьки були дуже проти такої гендерної ідентичності і вважали, що я психічно нестабільна. Тому вони відправили мене в психлікарню", – розповіла вона.

У лікарні Лінґер поставили діагноз "тривожний розлад і суперечлива сексуальна орієнтація". Там її тримали 97 днів і за цей час піддали семи сеансам електрошоку.

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"Це завдало серйозної шкоди моєму тілу. Електрошок спричинив мені постійні проблеми з серцем, які потребують лікування.

Кожного разу, коли я проходила процедуру, я непритомніла... Я не погоджувалася на це, але в мене не було вибору", – розповідає жінка.

Вона каже, що таким чином лікарня "намагалася її "виправити", змусити відповідати очікуванням суспільства".

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Цьогоріч трансгендерка подала позов проти лікарні. Вона стверджувала, що її особисті права були порушені.

Відповідно до законів Китаю про психічне здоров'я, люди не можуть бути примусово піддані психіатричному лікуванню, якщо вони не становлять загрози для себе чи інших.

Справа Лінґер є першим випадком у Китаї, коли транс-особа виграла судовий процес проти практики застосування електрошоку. Постраждала сподівається, що це допоможе іншим членам ЛГБТК+ спільноти захистити свої права.

"У Китаї ситуація для трансгендерів не дуже оптимістична. Нам дуже бракує захисту", – сказала вона.

У Китаї є мало прецедентів правового оскарження незаконних дій щодо ЛГБТК+ спільноти. У 2017 році чоловік з провінції Хенань отримав 5000 юанів (майже 700 доларів) за те, що його змушували протягом 19 днів залишатися в психіатричній лікарні і приймати "ліки" проти гомосексуальності.

У 2014 році суд зобов’язав клініку виплатити чоловікові 3500 юанів (майже 500 доларів) через застосування гіпнозу та електрошоку для "лікування" його гомосексуальності.

У 2001 році Китай виключив гомосексуальність з офіційного переліку психічних розладів, але зберіг діагноз "розлад через сексуальну орієнтацію". Це дозволяє психіатрам рекламувати фізичні та психіатричні засоби для "лікування" сексуальної орієнтації людини або, як у випадку Лінґер, гендерної ідентичності.

Раніше ми писали, що Джоан Роулінг звинуватили у розпалюванні ненависті до трансгендерних людей.