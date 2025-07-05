У Китаї знайшли унікальну колекцію дерев’яних інструментів: їм близько 300 тисяч років

У Китаї знайшли дерев’яні інструменти віком 300 тисяч років

У Китаї археологи знайшли колекцію дерев’яних інструментів для збору рослин віком близько 300 тисяч років. Вони дають уявлення про раціон давніх людей у Східній Азії.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science, пише IFLScience.

300 тисяч років тому в Європі швидко розвивалася технологія виготовлення кам’яних інструментів. Але у Східній Азії ситуація була іншою – до появи сучасних людей 40-45 тисяч років тому в кам’яних артефактах було дуже мало змін.

Нещодавно на березі озера Гантаньцин знайшли колекцію дерев'яних знарядь, яка налічує 35 предметів. Всі вони мають чіткі сліди обробки та використання – подряпини та навмисно згладжені поверхні.

Інструменти використовували для збору рослин Bo Li

РЕКЛАМА:

Вчені визначили, що інструменти виготовили у період між 361 тисячею й 250 тисячами років тому.

Переважно вони зроблені з сосни, за винятком декількох, в основі яких лежать тверді породи дерев. Такі знахідки надзвичайно рідкісні, оскільки дерев'яні артефакти швидко розкладаються.

У колекції – великі палиці для копання та менші гачкоподібні знаряддя, які, ймовірно, використовувалися для розрізання коренів рослин.

Більшість інших дерев’яних знарядь того періоду використовували для полювання. Водночас давні люди зі Східної Азії, які жили у субтропічних і тропічних середовищах, були орієнтованими саме на рослинну їжу.

Найімовірніше, інструменти належали денисовцям Bo Li

"Наші результати свідчать про те, що гомініни з Гантаньцину стратегічно використовували харчові ресурси берегів озера. Вони планували візити туди й брали із собою виготовлені інструменти з відібраної деревини для видобування підземних бульб, кореневищ або цибулин", – зазначають науковці у статті.

З огляду на рослинні рештки, знайдені на місці розкопок, дослідники припускають, що дерев'яні знаряддя могли використовувати для збору ківі, горіхів і різних видів бульб.

Найімовірніше, інструменти належали денисовцям. Саме скам’янілості цього виду все частіше знаходять у Східній Азії.

"Денисовці співіснували в Сибіру з неандертальцями і виготовляли дуже складні кам'яні знаряддя. Тож немає сумнівів, що вони були розумними й інтелектуально розвиненими", – каже співавтор дослідження Бо Лі.

Нагадаємо, у Китаї виявили череп віком 300 тисяч років, який не належить жодному з відомих видів людей.