У Китаї виявили череп віком 300 тисяч років – він не належить жодному з відомих видів людей

Науковці заявили, що знайдений у Китаї череп віком 300 тисяч років не належить до жодного з відомих видів предків людини.

Череп, відомий як Maba 1, називали "китайським неандертальцем", проте нове дослідження показало: він не вписується в жодну відому категорію, пише IFL Science.

Maba 1 складається з фрагментів черепа і кісток обличчя, які складно точно ідентифікувати. Знахідку ще у 1958 році виявили селяни з провінції Ґуандун, збираючи у печері гуано кажанів для добрив.

Перші дослідження вказували на схожість невідомого предка з неандертальцями, тому Maba 1 отримав прізвисько "китайський неандерталець".

Автори нового дослідження вперше докладно вивчили внутрішню структуру черепа – зокрема пазухи, черепну порожнину та диплое (губчасту кісткову тканину). Результати опублікували у журналі American Journal of Biological Anthropology.

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Використовуючи КТ-сканування, дослідники з’ясували, що череп містить поєднання ознак, притаманних різним архаїчним гомінідам (тобто людиноподібним).

За словами вчених, через це Maba 1 неможливо однозначно віднести до жодного з відомих видів.

Загалом форма черепа ближча до Homo erectus, ніж до пізніших видів – Homo neanderthalensis або Homo sapiens. Але лобова частка виявилася занадто короткою, щоб його можна було вважати Homo erectus.

"Maba 1 вважали "китайським неандертальцем" через схожість рис обличчя. Однак у цьому дослідженні ми не виявили внутрішніх ознак, притаманних виключно неандертальцям", – зазначають автори.

Попередні філогенетичні дослідження також припускали, що Maba 1 міг бути "Денисівською людиною". Але результати КТ показали, що обʼєм його мозку значно менший, ніж у типових представників "денисівців".

"З огляду на всі порівняння, Maba 1 наразі неможливо класифікувати в межах жодної з відомих груп гомінідів", – підсумовують дослідники.

Такі "аномалії" насправді є характерними для середнього плейстоцену, адже в цей час на Землі одночасно існували кілька "ліній" предків людини.

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Раніше "невизначені" рештки знаходили не лише в Азії, а й в Африці, зокрема Танзанії, Марокко й Замбії.

Деякі з них частково нагадують Homo sapiens, інші – Homo heidelbergensis. І хоча вони жили в різних частинах світу, Maba 1 має з ними більше спільного, ніж із неандертальцями.

Тому наразі найточніше означення для Maba 1, на думку авторів, – "не-Homo erectus".