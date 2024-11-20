У Києві через падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопчик: у поліції розповіли деталі

У Києві 11-річний хлопчик упав з багатоповерхівки та загинув

Оновлено 11:15 20.11.2024

У Дарницькому районі міста Києва 11-річний хлопчик загинув внаслідок падіння з багатоповерхового будинку.

Тіло дитини виявили перехожі. Вони й звернулися до правоохоронців, повідомили у поліції Києва.

У коментарі для "УП. Життя" у поліції розповіли, що звернення зафіксували 19 листопада. Хлопчик мешкав у вказаному будинку. У той день він перебував з мамою вдома.

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"Мама і син посварилися. Тоді він сказав, що ненадовго вийде. А вже потім його тіло виявили без ознак життя", – зазначають поліцейські.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Вони намагаються з’ясувати обставини інциденту. Окрім того, вилучено телефон загиблого.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (із позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали, що у Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону квартири на сьомому поверсі багатоповерхового будинку.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про кримінальне провадження.