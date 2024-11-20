У Києві через падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопчик: у поліції розповіли деталі
Оновлено 11:15 20.11.2024
У Дарницькому районі міста Києва 11-річний хлопчик загинув внаслідок падіння з багатоповерхового будинку.
Тіло дитини виявили перехожі. Вони й звернулися до правоохоронців, повідомили у поліції Києва.
У коментарі для "УП. Життя" у поліції розповіли, що звернення зафіксували 19 листопада. Хлопчик мешкав у вказаному будинку. У той день він перебував з мамою вдома.
"Мама і син посварилися. Тоді він сказав, що ненадовго вийде. А вже потім його тіло виявили без ознак життя", – зазначають поліцейські.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Вони намагаються з’ясувати обставини інциденту. Окрім того, вилучено телефон загиблого.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (із позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.
Раніше ми розповідали, що у Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону квартири на сьомому поверсі багатоповерхового будинку.
Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про кримінальне провадження.