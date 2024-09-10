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У Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону сьомого поверху: лікарі борються за його життя

Анастасія Мосорко — 10 вересня, 14:40
У Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону сьомого поверху: лікарі борються за його життя
У Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону
Фото: ДСНС

У Миколаєві 6-річний хлопчик випав із балкону квартири на сьомому поверсі багатоповерхового будинку.

Як повідомили в ДСНС, подія трапилася ввечері 9 вересня.

Дитина приземлилася на шиферний дах бібліотеки, яка розташована на першому поверсі будинку.

Рятувальники за допомогою медичних нош спустили хлопчика з даху та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Наразі дитину госпіталізовано до лікарні, де медики борються за його життя.

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За інформацією пресслужби ДСНС у Миколаївській області, стан хлопчика важкий, але з позитивною динамікою. На ранок 10 вересня дитина перебуває в реанімації, їй проводять необхідні обстеження.

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.

У ДСНС нагадали, що залишати дітей без нагляду, особливо поблизу балконів та вікон – небезпечно.

Раніше ми розповідали, що однорічний малюк випав з вікна на Київщині. Він дивом вижив.

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