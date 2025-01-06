У Києві 16-річна дівчина замкнула у квартирі однорічного сина: їй загрожує до 5 років в’язниці

У столиці 16-річна дівчина замкнула у квартирі свою однорічну дитину і пішла з дому. Малюка у критичному стані госпіталізували.

Проти неповнолітньої відкрили кримінальне провадження, повідомили у поліції Києва.

Повідомлення про замкнену у квартирі дитину надійшло до правоохоронців у ніч на 5 січня. На місце події прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима квартири дитячий плач. Однак двері їм ніхто не відчинив.

Щоб потрапити до помешкання, правоохоронці викликали Київську службу порятунку "КАРС".

Квартира, у якій матір замкнула дитину Поліція Києва/Facebook

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Коли вони зайшли до квартири, то знайшли там однорічного хлопчика, який перебував у критичному стані. Дорослих в оселі не було.

Лікарі госпіталізували малюка, йому надають медичну допомогу.

Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі поліції, наразі правоохоронці встановлюють термін, протягом якого хлопчик провів у квартирі на самоті.

Водночас у КАРС зазначили, що дитина була замкнена "кілька днів".

Матір дитини – 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Поліцейські встановлюють її місцеперебування та шукають родичів неповнолітньої.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Її загрожує обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Нагадаємо, на Одещині померли від отруєння троє дітей: двоє дівчат віком 3 та 5 років та їхній 7-річний брат. Трагедія сталася вдома, коли мати малечі займалася домашніми справами. Діти вжили невідому речовину.