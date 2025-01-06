У Києві 16-річна дівчина замкнула у квартирі однорічного сина: їй загрожує до 5 років в’язниці
У столиці 16-річна дівчина замкнула у квартирі свою однорічну дитину і пішла з дому. Малюка у критичному стані госпіталізували.
Проти неповнолітньої відкрили кримінальне провадження, повідомили у поліції Києва.
Повідомлення про замкнену у квартирі дитину надійшло до правоохоронців у ніч на 5 січня. На місце події прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима квартири дитячий плач. Однак двері їм ніхто не відчинив.
Щоб потрапити до помешкання, правоохоронці викликали Київську службу порятунку "КАРС".
Коли вони зайшли до квартири, то знайшли там однорічного хлопчика, який перебував у критичному стані. Дорослих в оселі не було.
Лікарі госпіталізували малюка, йому надають медичну допомогу.
Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі поліції, наразі правоохоронці встановлюють термін, протягом якого хлопчик провів у квартирі на самоті.
Водночас у КАРС зазначили, що дитина була замкнена "кілька днів".
Матір дитини – 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Поліцейські встановлюють її місцеперебування та шукають родичів неповнолітньої.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Її загрожує обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років.
Нагадаємо, на Одещині померли від отруєння троє дітей: двоє дівчат віком 3 та 5 років та їхній 7-річний брат. Трагедія сталася вдома, коли мати малечі займалася домашніми справами. Діти вжили невідому речовину.