Як на початку квітня: 29 січня у Києві зафіксували два температурні рекорди

У середу, 29 січня, у Києві зафіксували два температурні рекорди – показники відповідають середині весни.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, у цей день мінімальна температура повітря не опустилася нижче 6,3°С – це на 4,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати у 1936 та 1979 роках.

Фахівці зафіксували найвищу середньодобову температуру повітря за час проведення спостережень для цієї дати – 7,1°С. Це на 1,4°С перевищило попередній рекорд, зафіксований у 2002 році, а кліматичну норму – на 9,7°С.

В обсерваторії зробили висновок, що така температура повітря відповідає 3 квітня.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, в столиці також зареєстрували два температурні рекорди. У цей день температура відповідала показникам 29 березня. Так, максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.