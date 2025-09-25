У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті, поки батьки обирали товари

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в магазині

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті. Він знайшов на прилавку запальничку і підпалив нею товар.

Батькам дитини загрожує штраф, повідомляє поліція столиці.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Поки батьки обирали товари, їхній 6-річний син залишився без нагляду. Він підійшов до прилавка із запальничками, взяв одну з них і підпалив картонну коробку з кріслом.

Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 тисяч гривень.

Працівники ДСНС оперативно загасили полум'я. Ніхто з відвідувачів та персоналу магазину не постраждав.

Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду та склали на його батьків адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 КУпАП – неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей.

Наслідки пожежі Поліція Києва/Facebook

Їм загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, у Львові двоє 8-річних хлопців підпалили двері місцевої гімназії – вони бавилися запальничкою.