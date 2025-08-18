Гралися запальничкою: у Львові двоє восьмирічних хлопців підпалили двері гімназії

До інциденту причетні двоє хлопців, яким по 8 років

У Львові двоє восьмирічних хлопців підпалили двері місцевої гімназії. До відповідальності притягнули їхніх батьків.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Там розповіли, що у неділю, 17 серпня, близько шостої вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із львівських гімназій горять вхідні двері. На місце події виїхали рятувальники, слідчі, оперативники кримінальної поліції та ювенальні поліцейські.

Як встановили поліцейські, до підпалу причетні два мешканці Львова, яким по 8 років.

Хлопці підпалили вхідні двері до гімназії Національна поліція України

РЕКЛАМА:

"Перебуваючи на території навчального закладу, хлопці бавилися запальничкою та підпалили фанеру, приставлену до дверей, що й спричинило пожежу.

Діти були опитані у присутності батьків та ювенальних поліцейських", – зазначили правоохоронці.

За цим фактом на батьків дітей склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладання штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше на Вінниччині двоє братів віком 10 і 13 років підпалили кабінет директора школи. За словами хлопців, вони зробили це заради розваги.