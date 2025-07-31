Займався карате: що відомо про 6-річного хлопчика, який загинув внаслідок атаки РФ на Київ

Хлопчик півтора року займався карате, як і його старші брати

Внаслідок російської атаки по Києву 31 липня загинув шестирічний Матвій Марченко.

Він був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін" і тренувався півтора року, повідомили в Українській федерації карате.

Тренер хлопчика Ігор Єфименко розповів, що Матвій був "гарною та слухняною дитиною".

"За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат.

Одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях", – пригадує чоловік.

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Відомо, що Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (8 років) та Лев (12 років) – також займаються карате.

"Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас вбивають майбутнє. І кожне таке вбивство – не лише горе для однієї родини. Це біль усього народу.

Українська федерація карате, клуб "Сен-Бін" та вся карате-спільнота України висловлюють найглибші співчуття батькам, братам, рідним та всім, хто знав і любив Матвія Марченка", – додають у федерації.

Також співчуття щодо загибелі дитини висловили у дитячому спортивно-юнацькому клубі з водних видів спорту "Бригантина", який відвідував хлопчик.

"Сьогодні загинув наш спортсмен і вихованець клубу "Бригантина" – Марченко Матвій. Під час ворожого обстрілу ракета влучила в його під’їзд.

Нам не вистачає слів… Світла пам’ять, Матвійку", – написали на сторінці клубу.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Сумарно вона запустила 317 дронів та ракет, більшість з яких була спрямована на Київ.

Внаслідок атаки у столиці було зруйновано цілий під’їзд будинку в Святошинському районі.

Станом на вечір 31 липня відомо про 135 потерпілих та 11 загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.