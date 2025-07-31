У Києві з-під завалів зруйнованого будинку врятували двох котів: один з них втратив зір і слух

У Києві з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок російської атаки безпілотниками, врятували двох котів.

Один з них отримав важкі травми, внаслідок яких втратив зір і слух. Другий – перебуває у сильному стресі.

Про це повідомили у Центрі адопції тварин на ВДНГ.

"Фахівцями Служби "Зоодопомога" тварин було екстрено доставлено до однієї з клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" для подальшої діагностики та лікування", – йдеться у публікації.

У коментарі для "УП. Життя" в клініці зазначили, що наразі стан обох тварин вдалося стабілізувати. Їм надають необхідну допомогу.

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Тварин врятували з-під завалів будинку Центр адопції тварин на ВДНГ

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Сумарно вона запустила 317 дронів та ракет, більшість з яких була спрямована на Київ.

Наразі відомо про 135 потерпілих та вісьмох загиблих, серед яких – мала дитина.

Серед постраждалих – журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Також їхня квартира пошкоджена.

Окрім цього, зазнала пошкоджень головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".