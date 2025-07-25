Вдарив ножем у груди і втік: у Києві чоловік через ревнощі намагався вбити гостя дружини

У Києві чоловік хотів вбити гостя дружини через ревнощі

Оновлено 25.07.2025 року о 17:45

У Києві чоловік намагався вбити гостя дружини через ревнощі. Він вдарив його ножем та втік з місця злочину.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

Інцидент стався у Шевченківському районі столиці. 30-річний чоловік прийшов у квартиру дружини, з якою вони тривалий час не проживають разом, та застав у гостях знайомого.

Через ревнощі чоловік схопив на кухні ніж і вдарив гостя у груди, після чого втік. Двох дітей подружжя у цей час вдома не було.

РЕКЛАМА:

Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення Київська міська прокуратура/Facebook

32-річному потерпілому викликали швидку медичну допомогу. Його ушпиталили. Наразі життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.

Ревнивця затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство – частина 2 статті 15 та частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік через ревнощі підпалив себе та дружину. Він загинув, а жінка перебуває в реанімації з опіками 70% тіла.