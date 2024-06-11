У Києві напівоголений чоловік кинувся на рейки трамвая: його госпіталізували
У Києві чоловік ліг на рейки швидкісного трамвая на вулиці Любомира Гузара. Через це рух транспорту був заблокованим.
На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як напівоголений чоловік ліг на рейки, а голову поклав на колію, одягнувши на неї рюкзак.
На місце події прибули поліція та медики.
У Соломʼянському управлінні Національної поліції в коментарі для "УП. Життя" повідомили, що чоловік "перебував у неадекватному стані".
Після того, як поліція забрала чоловіка з рейок, його госпіталізувала спеціалізована бригада швидкої допомоги.
Очевидці розповіли, що чоловік намагався вчинити самогубство через загибель на війні брата. У поліції не змогли підтвердити цю інформацію.
Поліція з'ясовує причини його вчинку.
Раніше ми розповідали, що у Святошинському районі Києва працівники патрульної поліції врятували жінку, яка хотіла скоїти самогубство.