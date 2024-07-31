Підсипав важкий метал: у Києві чоловік місяцями труїв дружину, з якою прожив 15 років

У Києві чоловік місяцями труїв неофіційну дружину, з якою прожив 15 років, щоб забрати квартиру і машину.

Правоохоронці встановили, що 67-річний житель Оболонського району труїв співмешканку важким металом протягом трьох місяців, поки вона не померла.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

"Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні", – розповіли правоохоронці.

У потерпілої набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Причиною такого стану лікарі називали токсичний гепатит, однак не могли пояснити, що викликало раптову хворобу.

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Слідчі кажуть, що зловмисник продовжував труїти жінку навіть у лікарні, а коли вона не могла самостійно пересуватися – наполіг на виписці додому.

Чоловіка підозрюють в отруєнні жінки важким металом

Невдовзі 60-річна жінка померла. За висновками судмедекспертизи, смерть настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Після цього чоловік забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

"Зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалось – забрав автомобіль загиблої та близько 20 тисяч доларів й переїхав до Волинської області", – додають поліціянти.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства цивільної дружини та незаконного заволодіння автомобілем (ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу), а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд визнає киянина винним, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне.

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Нагадаємо, раніше BBC викрила киянина, який продавав отруту для самогубців у Британії. А у США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку чизкейком і викрасти її особистість.