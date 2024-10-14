У Києві чоловік "накачав" наркотиками 12-річну дівчинку і зґвалтував її: йому винесли вирок

Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі

Доповнено 14.10.24 о 15:45

У Києві суд визнав 42-річного чоловіка винним у введенні психотропних речовин, позбавленні волі та зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Киянина засудили до 14 років у в'язниці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" у пресслужбі прокуратури повідомили, що обмінюватися повідомленнями з 12-річною дівчинкою чоловік почав ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Із дівчинкою [киянин] переписувався тривалий час, вона його сприймала як знайомого і довіряла", – розповіла речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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Згодом у месенджері Telegram 42-річний чоловік домовився про зустріч із дитиною, яку призначили на квітень 2023 року.

"Після цього шляхом психологічного тиску (чоловік – ред.) змусив (дівчинку – ред.) піти з ним до гаражу, де, утримуючи всупереч її волі, обманом змусив вжити психотропну речовину та зґвалтував", – зазначили в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у трьох злочинах – незаконному позбавлені волі малолітньої особи, введення в її організм психотропної речовини, яку зберігав, та зґвалтуванні.

За словами Ірини Винокурової, чоловік раніше не був судимий, у минулому він мав родину. Свою провину у вчиненому кривдник не визнав.

42-річного киянина засудили до 14 років позбавлення волі. Відомості про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

"Наразі чоловік перебуває під вартою", – додали в Київській міські прокуратурі.

Вирок поки не набув законної сили, тому його можуть переглянути в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше в Києві притягли до відповідальності 32-річного чоловіка, який зґвалтував свою 8-річну падчерку.

Примітка: текст змінено. Додано коментар речниці Київської міської прокуратури Ірини Винокурової.