У Києві оголосили вирок чоловіку, який зґвалтував свою 8-річну падчерку: його затримали перехожі

Чоловік не визнав своєї провини

У Києві суд визнав 32-річного чоловіка винним у зґвалтуванні його 8-річної падчерки. Кривдник отримав максимальне покарання і може провести 15 років у в’язниці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що умисел вчинити насилля над дитиною виник у 32-річного мешканця Київської області дорогою до столиці.

У цей час чоловік перебував у нетверезому стані, разом з ним був його син.

Дії сексуального характеру щодо 8-річної дівчинки зловмисник вчинив перебуваючи поблизу гаражного приміщення.

ВІДЕО ДНЯ

"Хлопчик, що був з ним, ще маленький, тому не розумів, що відбувалося. Щодо свого сина чоловік не мав жодних непристойних думок", – додали в прокуратурі.

Частково оголеного чоловіка разом з дитиною помітили небайдужі перехожі. Кияни не дали кривднику покинути місце злочину і утримували його до прибуття поліціянтів.

Суд призначив йому максимальне можливе покарання, але чоловік таки не визнав своєї провини.

За словами Ірини Винокурової, кривдник раніше не був засуджений за злочини проти статевої свободи та недоторканості. Натомість щодо нього правоохоронці складали кілька адміністративних протоколів щодо домашнього насилля над членами родини.

Після того, як вирок набере законної сили, інформацію про ґвалтівника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

"Вирок був лише вчора. Чоловік має 30 днів на подачу апеляційної скарги", – зауважили в київській прокуратурі.

Раніше на Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої. Кривдник скористався безпорадним станом дівчини, яка через неврологічне захворювання має ІІ групу інвалідності.