Киянина засудили за домашнє насильство над дружиною та п'ятьма дітьми

У Києві чоловіка засудили за домашнє насилля над дітьми та дружиною

42-річного мешканця Києва, який систематично вчиняв домашнє насильство над дружиною та п’ятьма малолітніми дітьми, засудили до ув’язнення.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що чоловік влаштовував вдома сварки, кричав, ображав та принижував жінку з дітьми. Водночас про фізичне насильство не йдеться.

"У такій атмосфері родина проживала не один рік. Дружина неодноразово зверталася до поліції та скаржилася на те, що відбувається", – говорить Ірина Винокурова.

Сім'я не один рік страждала від домашнього насилля Київська міська прокуратура

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За її словами, чоловіка вже притягували до відповідальності за скоєне.

"Спочатку на нього складали адміністративні протоколи. Потім суд засудив киянина до одного року пробаційного нагляду за непроходження програми для кривдників. Це спеціальні лекції, де намагаються виправити їхню поведінку.

Він цю програму не пройшов і стояв на профілактичному обліку в секторі протидії домашньому насильству з жовтня 2022 року", – розповідає речниця.

Чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насилля, яке призвело до психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілих (частина 1 статті 126 Кримінального кодексу України).

Його засудили до двох років в’язниці. У прокуратурі додають, що це максимальне покарання, передбачене за цією статтею.

Раніше ми розповідали, що 40-річного киянина звинувачують у тривалому психологічному, фізичному та економічному насильстві над його цивільною дружиною.