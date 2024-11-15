"Ваш син потрапив у ДТП": двоє чоловіків ошукали 88-річну киянку на майже 100 тисяч гривень

Київські правоохоронці викрили двох чоловіків, які за схемою "ваш родич у біді" виманили у 88-річної жінки майже 100 тисяч гривень.

Тепер зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Під час досудового розслідування поліціянти з’ясували, що двоє спільників віком 54 та 18 років подзвонили пенсіонерці та переконали в тому, що її син потрапив у аварію.

Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зловмисники заявили, що рідному старенької нібито терміново потрібні гроші на лікування.

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Згодом чоловіки домовилися про зустріч із жінкою в неї вдома. Коли вони прийшли, пенсіонерка віддала 18-річному хлопцеві 35 тисяч гривень та 1500 євро.

"Забравши гроші, 18-річний молодик віддав їх своєму спільнику. За це він отримав свою винагороду – 10 тисяч гривень. Одразу після цього спільників затримали", – додали в прокуратурі.

Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні замаху на шахрайство в період воєнного стану, що спричинило істотну шкоду потерпілій. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 15 та частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Раніше в Києві затримали раніше судимого чоловіка, який за допомогою своїх спільників у місцях позбавлення волі ошукав пенсіонерів на 340 тисяч гривень.