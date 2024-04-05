У Києві працівники відомої медлабораторії викрали інформацію про лікарів та клієнтів – поліція

У Києві двоє працівників медлабораторії викрали інформацію з бази даних – їх судитимуть

У Києві двоє працівників відомої медичної лабораторії, назву якої не розкривають, викрали з бази даних конфіденційну інформацію про лікарів та клієнтів. За скоєне їх судитимуть.

Зловмисники хотіли отримати гроші від керівництва шляхом шантажу, повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За даними слідства, злочин вчинили чоловік 1983 року народження та жінка 1976 року народження. Вони скопіювали конфіденційну інформацію стосовно лікарів і клієнтів медлабораторії та переслали її собі.

Надалі зловмисники хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викраденої інформації.

Заяву на працівників написали представники лабораторії. Під час обшуків поліцейські знайшли викрадені дані на комп’ютерах зловмисників.

Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, що призвело до її витоку.

"Наразі зібрано усі докази злочинних дій правопорушників, а обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, кіберполіція викрила школяра, який вів канал з інтимними фото підлітків і вимагав гроші за видалення.