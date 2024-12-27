У Празі між російськомовним пасажиром та водієм таксі виник конфлікт через українську музику

У столиці Чехії Празі між таксистом з України та російськомовним пасажиром виник конфлікт через українську музику, яка лунала в автівці.

Відео суперечки поділився водій машини Олександр Катринець.

На ролику можна почути, як пасажир таксі російською мовою робить зауваження водієві через його вибір музики – в автівці лунала пісня "Барабан" українських артистів Klavdia Petrivna та Артема Пивоварова.

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Розмова майже відразу стала емоційною, обидва чоловіки говорили на підвищених тонах і вживали лайку.

"Можете музику цю вимкнути? Ви просто водій, повинні довести мене до точки (місця призначення – ред.). Якщо я хочу якусь музику, то ви вмикаєте іншу. Я не хочу слухати українську бл*ть ганебну музику. Мені пох*й, що вам подобається. Ваша справа – просто їхати", – чути голос чоловіка.

У відповідь Олександр пригрозив йому припинити поїздку, а чоловік заявив, що напише на водія скаргу.

"А що вам не подобається? Чуєте, я працюю в таксі, це моя машина. Яку музику хочу, таку слухаю", – говорить Олександр на відео.

Зрештою водій на прохання пасажира зупинився, і останній покинув автівку.

Раніше військовий, письменник та перекладач Остан Українець поскаржився на адміністраторку столичного вокзалу, яка в залі очікування голосно дивилася російські серіали.

Тоді в "Укрзалізниці" перепросили за свою співробітницю і обіцяли вжити дисциплінарних заходів.