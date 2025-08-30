У Києві на смітнику в пакеті з відходами знайшли цуценят: за справу взялася поліція

У Києві у сміттєвому баці знайшли п’ятьох новонароджених цуценят – тварин туди помістили у зав’язаному пакеті із побутовими відходами. Правоохоронці розпочали розслідування жорстокого поводження.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Тварин породи стаффордширського тер’єра виявили в Солом’янському районі столиці. До порятунку одне цуценя загинуло – решту передали волонтерам.

За даними правоохоронців, наразі собаки перебувають у ветеринарній клініці. Труп однієї з тварин передали на експертизу для встановлення причин смерті.

РЕКЛАМА:

Поліціянти провели обшук за участі кінологів у квартирі чоловіка, який міг викинути новонароджених цуценят на смітник. У помешканні киянина знайшли собаку "з явними ознаками післяпологового стану".

Правоохоронцям чоловік сказав, що нібито виніс нещодавно народжених собак на смітник, бо "думав, що вони мертві".

У поліції розпочали розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами – частина третя статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Раніше на Рівненщині 49-річний чоловік убив вилами собаку, який нібито намагався вкрасти з клітки свійського кроля. Сусідка зловмисника зняла на відео, як той несе вулицею мертву тварину.