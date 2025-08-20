На Львівщині 72-річний чоловік застрелив сусідського собаку: поліція відкрила кримінальне провадження

На Львівщині 72-річний чоловік застрелив сусідського собаку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Там зазначили, що вчора, 19 серпня, до них надійшло повідомлення від 70-річної мешканки одного з сіл області про вбивство її собаки.

На місце події виїхали слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти.

"Як встановили правоохоронці, собака забіг на сусідське подвір’я, після чого 72-річний власник домогосподарства застрелив його з рушниці. Правоохоронці вилучили зброю. Тіло собаки скерували на експертизу", – розповіли львівські поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Триває досудове розслідування.

