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У Києві невідомі поглумились над могилами військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Віра Шурмакевич — 20 червня, 10:15
У Києві невідомі поглумились над могилами військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка
На Аскольдовій могилі невідомі пошкодили поховання трьох воїнів
10-ий армійський корпус

Оновлено 20.06.2024 о 14:45

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У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова.

Про це у соцмережі Х повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова.

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Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.

Михайлова додала, що родини та друзі відновлять місця поховань. За справу вже взялася поліція.

"Друзі, на місці працюють слідчі, периметр загороджено, зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії

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Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах", сказала офіцерка Збройних сил.

ОНОВЛЕНО. Столичні поліцейські встановили, що над могилами воїнів поглумилася жінка. Однак її особу поки не ідентифікували.

У коментарі для "УП. Життя" заступниця начальника відділу комунікацій в ГУ НП у місті Києві Анна Страшок додала, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Відомо, що правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами загиблих військових.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.

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Андрій Пільщиков з позивним "Джус" – український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.

Павло Петриченко – громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію від поліції.

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