У Києві невідомі поглумились над могилами військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Оновлено 20.06.2024 о 14:45

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У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова.

Про це у соцмережі Х повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова.

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Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Михайлова додала, що родини та друзі відновлять місця поховань. За справу вже взялася поліція.

"Друзі, на місці працюють слідчі, периметр загороджено, зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії

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Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах", – сказала офіцерка Збройних сил.

ОНОВЛЕНО. Столичні поліцейські встановили, що над могилами воїнів поглумилася жінка. Однак її особу поки не ідентифікували.

У коментарі для "УП. Життя" заступниця начальника відділу комунікацій в ГУ НП у місті Києві Анна Страшок додала, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Відомо, що правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами загиблих військових.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.

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Андрій Пільщиков з позивним "Джус" – український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.

Павло Петриченко – громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію від поліції.