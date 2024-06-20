У Києві невідомі поглумились над могилами військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка
Оновлено 20.06.2024 о 14:45
У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова.
Про це у соцмережі Х повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова.
Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.
Михайлова додала, що родини та друзі відновлять місця поховань. За справу вже взялася поліція.
"Друзі, на місці працюють слідчі, периметр загороджено, зйомки вилучені і будуть проводитися слідчі дії
Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах", – сказала офіцерка Збройних сил.
ОНОВЛЕНО. Столичні поліцейські встановили, що над могилами воїнів поглумилася жінка. Однак її особу поки не ідентифікували.
У коментарі для "УП. Життя" заступниця начальника відділу комунікацій в ГУ НП у місті Києві Анна Страшок додала, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
Відомо, що правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами загиблих військових.
Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.
Андрій Пільщиков з позивним "Джус" – український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.
Павло Петриченко – громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.
Примітка: текст оновлено. Додано інформацію від поліції.