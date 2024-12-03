Дві українки потрапили до переліку 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC

Британська телевізійна корпорація BBC оголосила свій щорічний перелік 100 найбільш впливових жінок світу за 2024 рік.

До списку потрапили дві українки – Ольга Руднєва та Ольга Олефіренко, повідомили на сайті видання.

Ольга Руднєва після початку повномасштабного вторгнення була однією із засновників травматологічного центру Superhumans у Львові (з англійської – надлюди), в якому допомогу в протезуванні та реабілітації отримують українці, які постраждали внаслідок війни РФ.

Жінка розповіла, що започаткувала ініціативу, адже хотіла допомагати пораненим у ході війни. Багато військовослужбовців втратили кінцівки на полі бою, через що їх вважали "жертвами", але для Ольги Руднєвої вони – "надлюди", які заслуговують на допомогу.

"Стійкість – це прокидатися щоранку під звуки сирен і продовжувати битися за свою країну. Це заново відкривати своє "для чого?" замість того, щоб застрягти на питанні "чому я?". Це знаходження способі робити більше, щодня отримуючи менше", – поділилася роздумами засновниця Superhumans.

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За перші два роки роботи послугами центру скористалися понад тисяча людей.

У 2023 році Superhumans Center разом з Ольгою Руднєвою були номіновані та "Найкращий соціальний проєкт" за версією "Української правди".

Цьогоріч засновниця центру стала однією з переможниць "УП 100.Сила жінок" та "УП100" в категорії "Суспільство".

Ольга Олефіренко потрапила до переліку найвпливовіших жінок, здійснивши мрію свого батька-військового, який загинув на передовій у 2015 році.

Спершу жінка купила худобу та почала власну ферму, але зазнала фінансових труднощів та була вимушена продати всіх тварин.

Однак українка не хотіла відмовлятися від прагнень свого батька. У 2023 році Ольга склала бізнес-план, який отримав фінансування від Українського фонду ветеранів.

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Жінка відродила роботу своєї ферми і тепер зосередилася на її модернізації та застосуванні нових сільськогосподарських технологій. Крім того, Ольга створює робочі місця у громаді, де її вважають джерелом натхнення та лідерства, кажуть упорядники переліку.

Проєкт "100 жінок" за версією BBC заснували в 2013 році. Щорічно до його переліку обирають впливових жінок з усього світу, про яких публікують інтерв’ю, репортажі та документальні фільми.

Нагадаємо, у 2023 до списку BBC увійшли письменниця та публіцистка Оксана Забужко, радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук та засновниця благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.