У Києві судитимуть наркозалежну матір, яка лежала в парку непритомна: поруч була її дитина
У Києві вилучили 8-місячне немовля у наркозалежної 26-річної матері.
Непритомна жінка разом з дитиною лежали на землі у лісопарковій зоні в Оболонському районі столиці, повідомляють у поліції Києва.
Там зазначають, що коли правоохоронці підняли немовля й намагалися привести до тями її матір, жінка почала поводитися агресивно.
Дитину доставили в лікарню для обстеження, після чого її передадуть у службу у справах дітей.
Пізніше соцпрацівники склали протокол на жінку за невиконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП).
Раніше киянку неодноразово притягували до відповідальності за тією самою статтею, додають у поліції.
"Покарання обиратиме суд. Відомо, що жінка з Київської області, там проживає і батько дитини", – повідомила в коментарі "УП. Життя" речниця поліції Оболонського району Києва Христина Пятницька.
Раніше ми повідомляли, що у Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові.