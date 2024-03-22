У Києві судитимуть наркозалежну матір, яка лежала в парку непритомна: поруч була її дитина

У Києві вилучили 8-місячне немовля у наркозалежної 26-річної матері.

Непритомна жінка разом з дитиною лежали на землі у лісопарковій зоні в Оболонському районі столиці, повідомляють у поліції Києва.

Там зазначають, що коли правоохоронці підняли немовля й намагалися привести до тями її матір, жінка почала поводитися агресивно.

Дитину доставили в лікарню для обстеження, після чого її передадуть у службу у справах дітей.

Пізніше соцпрацівники склали протокол на жінку за невиконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП).

Раніше киянку неодноразово притягували до відповідальності за тією самою статтею, додають у поліції.

"Покарання обиратиме суд. Відомо, що жінка з Київської області, там проживає і батько дитини", – повідомила в коментарі "УП. Життя" речниця поліції Оболонського району Києва Христина Пятницька.

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові.