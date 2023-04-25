Рве одяг, дряпає і б’є: в Чернігові у літньої матері відібрали доньку, яка попросила про це у соцмережі

У Чернігові у матері відібрали малолітню дитину, яка попросила про допомогу у соцмережах.
Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії Чернігівської міськради 25 квітня.
Ймовірно, йдеться про найстаршу матір України, 78-річну Валентину Підвербну та її 12-річну доньку Анну-Марію.
У своїх соціальних мережах дівчинка опублікувала допис, де зізналася про знущання матері.
|Скрін допису дівчинки
"Мама з мене знімає труси і шкарпетки, рве одяг, вона не дає мені митися і прати свої речі. Також вона мене дряпає і б'є. Мені просто це набридло…
Я не чую від неї нормальних слів тільки матюки і обзивання постійно: говорить на мене дура, бл*дь і тд.", – повідомила дитина.
Також, дівчинка опублікувала відео, на якому вона розповідає матері про те, що потребує операції на оці, адже страждає від косоокості.
У відповідь на це, жінка сказала, що "не буде робити операцію".
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Побачивши допис, на місце події виїхали правоохоронці та працівники соцслужб.
"Неповнолітня під час спілкування підтвердила інформацію, яку вказала в публікації і попросила, щоб її забрали від матері", – зазначив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.
У поліції Чернігівської області під час перевірки встановили, що дитина проживає в не належних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.
Дитину вилучили, нині вона перебуває під наглядом медиків.
"Дитину вже оглянув спеціаліст, травм не виявлено. Її вилучено, вона знаходиться в лікарні", – додав Олександр Ломако.
На матір дитини склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків та вчинення домашнього насильства.
|Мати Валентина з донькою кілька років тому. Фото: Суспільне
Начальниця управління у справах дітей в Чернігові Олена Зінченко повідомила, що протягом семи днів буде поданий позов до суду.
Протягом цього часу дитина перебуватиме в лікарні.
"В залежності від того, яке рішення прийме суд, буде розглядатися і питання подальшого влаштування. Якщо суд прийме відібрання дитини без позбавлення, то ми дитині будемо пропонувати надати статус дитини позбавленого батьківського піклування, відповідно до постанови, і будемо влаштовувати в сімейні форми виховання", – повідомила Зінченко.
Загалом, це вже не перше правопорушення матері.
У листопаді на Валентину Підвербну склали два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. Згодом суд закрив справу.
Нагадаємо, у Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові.
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