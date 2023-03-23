У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові

В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.
Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.
|Фото: ГУНП Києва
У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним сином.
Побачивши, що жінка виховує дитину в умовах антисанітарії, бруду та за відсутності будь-яких комунікацій, у неї вилучили дитину.
|Фото: ГУНП Києва
Немовля передали під нагляд лікарів.
Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.
Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.
|Фото: ГУНП Києва
"Українська правда. Життя" звернулася до правоохоронних органів, щоб з’ясувати, де перебуває тато дитини, а також яка відповідальність загрожує батькам.
Нагадаємо, на Київщині мати викинула з вікна багатоповерхівки 2-місячного сина.
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