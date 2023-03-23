У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 березня 2023

В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері. 

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії. 

Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами. 

Фото: ГУНП Києва

У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним сином.

Побачивши, що жінка виховує дитину в умовах антисанітарії, бруду та за відсутності будь-яких комунікацій, у неї вилучили дитину. 

Фото: ГУНП Києва

Немовля передали під нагляд лікарів. 

Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.

Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

Фото: ГУНП Києва

"Українська правда. Життя" звернулася до правоохоронних органів, щоб з’ясувати, де перебуває тато дитини, а також яка відповідальність загрожує батькам. 

Нагадаємо, на Київщині мати викинула з вікна багатоповерхівки 2-місячного сина.

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