У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові

В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.

Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.

Фото: ГУНП Києва

У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним сином.

Побачивши, що жінка виховує дитину в умовах антисанітарії, бруду та за відсутності будь-яких комунікацій, у неї вилучили дитину.

Фото: ГУНП Києва

Немовля передали під нагляд лікарів.

Нині хлопчик знаходиться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці.

Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

Фото: ГУНП Києва

"Українська правда. Життя" звернулася до правоохоронних органів, щоб з’ясувати, де перебуває тато дитини, а також яка відповідальність загрожує батькам.

Нагадаємо, на Київщині мати викинула з вікна багатоповерхівки 2-місячного сина.