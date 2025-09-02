У Києві шахраї відібрали в пенсіонерки близько мільйона гривень: у поліції попередили про схему

У Києві шахраї відібрали близько мільйона гривень у 75-річної пенсіонерки. Жінці погрожували кримінальним провадженням через нібито спонсорування нею Росії.

Киянка віддала зловмисникам кошти для "перевірки їхнього походження", повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Фото: Поліція Києва/Facebook

За даними розслідування, жінці почали телефонувати невідомі після того, як вона замовила ліки на одному із сайтів в інтернеті. Зловмисники представлялися працівниками правоохоронних органів та звинувачували пенсіонерку у спонсоруванні РФ.

За їхніми словами, киянка нібито придбала препарати російського походження. Шахраї погрожували їй ув'язненням та заявляли про відкриття кримінального провадження.

Під тиском 75-річна жінка передала незнайомці 750 тисяч гривень та 4100 доларів США. Згодом постраждала звернулася до правоохоронців, які встановили кур’єрку та вилучили в неї кошти пенсіонерки.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Правоохоронці з’ясовують зловмисників, які причетні до ошукання киянки.

"Поліція Києва попереджає про небезпечну шахрайську схему, закликає громадян не довіряти телефонним незнайомцям та не передавати нікому свої заощадження. У разі підозрілих дзвінків – одразу звертайтесь до поліції", – наголосили правоохоронці.

Раніше поліціянти повідомили про нову шахрайську схему для якої зловмисники маскують викрадення банківських даних під ініціативу "Пакунок школяра".