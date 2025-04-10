На Одещині сусіди ошукали матір безвісти зниклого військового: в неї виманили понад 400 тис грн

На Одещині викрили трьох осіб, які виманювали гроші у 71-річної жінки та видавали себе за її безвісти зниклого на війні сина.

Їм оголосили підозри у шахрайстві та незаконному заволодінні шляхом обману офіційними документами.

Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, у лютому 71-річна жителька Чорноморська звернулася у поліцію та повідомила, що невідома особа заволоділа грошима, які пенсіонерка отримувала від держави як допомогу членам родин зниклих безвісти військових.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні сусіди потерпілої: 24-річна дівчина та її 29-річний співмешканець, а також їхній 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району.

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"Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення за сина, зниклого безвісти при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку, зловмисники почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні речі.

Протягом року потерпіла отримала декілька таких SMS з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень", – розповіли у поліції Одеської області.

Утім, зловмисники не збиралися зупинятись та готували до відправки нові щемливі "листи сина до матері".

"Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання правопорушників. У якості речових доказів у них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких вони здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі.

В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити", – зазначили одеські правоохоронці.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України – шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій, а також у незаконному заволодінні шляхом обману паспортом та іншими важливими особистими документами (частина 3 статті 357 та частини. 2 та 3 статті 190).

Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Раніше ми розповідали, що у Києві затримали 31-річного чоловіка, який ошукав пенсіонерів на 340 тисяч гривень.