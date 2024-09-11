В одній зі шкіл Києва учні примусили 11-річного хлопця руками прибирати туалет: батькам загрожує штраф

У одній зі шкіл Голосіївського району Києва старші школярі змусили 11-річного хлопчика руками прибирати шкільний туалет, а самі зняли це на відео. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми. Їхнім батькам загрожує штраф.

Правоохоронці встановили, що ролик, на якому діти знущаються зі школяра, розмістив в інтернеті один з кривдників.

На відео – у приміщенні вбиральні школи школярі зі сміхом спостерігають за тим, як молодший учень, тримаючи в руках невеликий шматок паперу, прибирає туалет.

У поліції Києва повідомили, що їм вдалося встановити навчальний заклад, в якому трапився інцидент та його учасників – ними виявилися троє учнів 7 класу.

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"Поліцейські спільно з адміністрацією закладу освіти поспілкувалися з учнями та батьками. Діти визнали, що вчинили негідний вчинок та пообіцяли ставитися з повагою до інших,", – розповіли правоохоронці.

Крім того, поліціянти склали адміністративний протокол на батьків старших хлопців – їх можуть визнати винними у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей (стаття 184 КУпАП). Дорослим загрожує штраф.

"Поліція Києва закликає батьків приділяти більше уваги вихованню дітей, аби молодь мала повагу та не вдавалась до принижень інших! Якщо хтось став жертвою або свідком такої поведінки – обов’язково повідомляйте вчителів та поліцію", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі троє дітей у лютому 2024 року повалили надгробний хрест на могилі українського захисника. Їхніх батьків притягнули до адміністративної відповідальності.