У Києві підлітки знімали відео у формі поліції під російський реп: їхніх батьків покарали

У Києві правоохоронці склали адмінпротоколи на батьків підлітків, які під російський реп знімали провокативні відео у поліцейській формі.

Ролики, на яких школярі танцюють та співають під російську музику в однострої, опублікували в соцмережах.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Києва.

Фото: Поліція Києва/Facebook Фото: Поліція Києва/Facebook

Правоохоронці з’ясували, що на відео були двоє 15-річних мешканців столиці. При розмові вони заявили, що ролики зняли "заради розваги", коли святкували день народження свого товариша.

Поліціянтки провели з підлітками профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей (стаття 184 КУпАП).

"Столична поліція черговий раз наголошує на забороні використання поліцейської форми та символіки. За скоєне правопорушення неодмінно буде слідувати відповідальність згідно з чинним законодавством", – застерегли правоохоронці.

