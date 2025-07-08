В Одесі підлітки знущалися з безхатька: тепер їм загрожує ув'язнення

В Одесі двоє підлітків з пневматичними пістолетами напали на незнайомця на вулиці. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент трапився наприкінці червня в одному з місцевих парків. Троє підлітків, двоє з яких були з пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли туди, щоб знайти безхатька і познущатися з нього.

"В одному із закутків вони зустріли чоловіка, який, на їхню думку, їм підходив, і стали словесно ображати незнайомця. 30-річний місцевий житель пішов геть, а підлітки почали стріляти в нього з пістолетів. Той, що був без зброї, збив потерпілого з ніг та побив руками й ногами", – розповіли в поліції Одещини.

Нападники втекли, коли втрутились перехожі. Небайдужі викликали поліцію та "швидку допомогу".

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Потерпілого госпіталізували до лікарні з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначатимуть судово-медичні експерти.

Того ж дня поліцейські розшукали двох правопорушників – ними виявилися двоє хлопців, яким 14 та 16 років. За їхніми словами, пневматичні пістолети, вони придбали через інтернет. Слідчі вилучили зброю в якості речових доказів.

Третього правопорушника правоохоронці досі шукають.

Як розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління Олена Шевченко, хлопцям повідомили про підозру у вчиненні хуліганства (частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Підліткам вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.