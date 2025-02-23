У Києві надалі погіршується якість повітря: на лівому березі рівень забруднення "дуже високий"

У Києві погіршується стан повітря – найгірша ситуація на лівому березі

У Києві продовжує погіршуватися стан повітря. На лівому березі рівень забрудненості дуже високий, на правому – середній.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Дуже високий рівень забрудненості фіксують на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на лівому березі за адресами:

вул. Харківське шосе, 7/1 (загальний індекс якості повітря – 100);

вул. Архітектора Вербицького, 26 (загальний індекс якості повітря – 100).

Середній рівень забрудненості вказують пункти моніторингу на правому березі, яка розташовані за адресами:

проспект Європейського Союзу, 64-Г (загальний індекс якості повітря – 58);

вул. Щусєва, 20 (загальний індекс якості повітря – 55);

вул. Турівська, 28 (загальний індекс якості повітря – 63);

проспект Берестейський, 97 (загальний індекс якості повітря – 66);

вул. Китаївська, 22 (загальний індекс якості повітря – 61).

"Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин – пилу. Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", – пояснили у відомстві.

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Загальний індекс якості повітря формується на основі показників кількох основних забруднювачів: часток пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, приземного озону та оксиду вуглецю. Чим нижчим він є, тим краща якість повітря.

Радіаційний фон у місті перебуває у межах норми.

До покращення ситуації мешканцям лівого берега КМДА рекомендує:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

за наявності очищувача повітря, увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 22 лютого максимальний загальний індекс якості повітря у столиці складав 93. Його фіксувала за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26.