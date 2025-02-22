У Києві погіршився стан повітря: рівень забрудненості – високий

У Києві погіршилася якість повітря – концентрація зважених часток (пилу) в ньому суттєво зросла.

У столиці фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Містянам не рекомендують провітрювати приміщення та довго перебування на вулиці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

"Станом на 08:00 22 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі", – йдеться в повідомленні.

Високий рівень забрудненості фіксують на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами:

вул. Турівська, 28 (загальний індекс якості повітря – 89);

вул. Харківське шосе, 7/1 (загальний індекс якості повітря – 89);

вул. Архітектора Вербицького, 26 (загальний індекс якості повітря – 93.

На середній рівень забрудненості вказують пункти моніторингу за адресами:

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вул. Китаївська, 22 (загальний індекс якості повітря – 60);

проспект Берестейський, 97 (загальний індекс якості повітря – 65);

вул. Щусєва, 20 (загальний індекс якості повітря – 56);

проспект Європейського Союзу, 64-Г (загальний індекс якості повітря – 72).

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості в КМДА називають накопичення завислих речовин (пилу). Там кажуть: маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Наразі киянам рекомендують:

зачинити вікна;

менше перебувати на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря – увімкнути його на максимум.

Раніше науковці встановили, що побутові ароматизовані засоби – від освіжувачів повітря до мийних засобів – можуть забруднювати повітря в оселях навіть більше, ніж вуличне середовище.