У Києві троє підлітків чіплялися за трамваї та електропотяги, щоб покататися: їхніх батьків покарають

Діти чіплялись за трамваї та електропотязі, зачепившись за них з зовнішнього боку

У Києві поліція склала адмінпротоколи на батьків трьох підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги з зовнішнього боку, щоб покататися.

Про випадки "зачепінгу" правоохоронці дізналися завдяки відео з Telegram-каналів, повідомила пресслужба поліції Києва.

"За допомоги працівників управління кримінального аналізу ювенали швидко встановили всіх учасників та провели із ними роз’яснювальну бесіду.

Неповнолітніми виявилися двоє 14-річних та один 15-річний мешканці Київської області, які "розважалися" у такий небезпечний спосіб", – зазначають правоохоронці.

Вони склали на батьків підлітків адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу.

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У Міністерстві освіти та науки зазначають, що за минулий рік унаслідок порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через "зачепінг", травмувалися 28 дітей. Дев’ятеро з них загинули.

У чому небезпека "зачепінгу"?

Електрострум. Напруга в контактній мережі становить 27 тисяч Вольт. Цього достатньо, щоб уразити людину навіть без дотику. Близькість до дротів або до елементів потяга може стати фатальною.

Падіння з висоти. Вітер, різкі рухи потяга або нестійке положення можуть призвести до падіння, що найчастіше закінчується смертю або важкими травмами.

Різке гальмування або зіткнення – це загроза для підлітків, які втрачають рівновагу та випадають із потяга.

Затягування під колеса. Невдалий стрибок, спроба швидко покинути вагон або залізницю може призвести до потрапляння під потяг.

Аби уникнути фатальних наслідків, батькам радять говорити на цю тему з підлітками та пояснювати, що "зачепінг" – це не гра, а смертельна загроза.

"Обговорюйте новини про нещасні випадки на залізниці, пояснюючи, що це може статися з тими, хто нехтує правилами безпеки. Перевіряйте, у яких групах перебуває ваша дитина, які відео дивиться та що публікує", – радять експерти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що наприкінці березня у столичній лікарні помер 12-річний хлопчик, який виліз на електропотяг і отримав ураження струмом.