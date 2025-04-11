У Києві троє підлітків чіплялися за трамваї та електропотяги, щоб покататися: їхніх батьків покарають
У Києві поліція склала адмінпротоколи на батьків трьох підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги з зовнішнього боку, щоб покататися.
Про випадки "зачепінгу" правоохоронці дізналися завдяки відео з Telegram-каналів, повідомила пресслужба поліції Києва.
"За допомоги працівників управління кримінального аналізу ювенали швидко встановили всіх учасників та провели із ними роз’яснювальну бесіду.
Неповнолітніми виявилися двоє 14-річних та один 15-річний мешканці Київської області, які "розважалися" у такий небезпечний спосіб", – зазначають правоохоронці.
Вони склали на батьків підлітків адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу.
У Міністерстві освіти та науки зазначають, що за минулий рік унаслідок порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через "зачепінг", травмувалися 28 дітей. Дев’ятеро з них загинули.
У чому небезпека "зачепінгу"?
- Електрострум. Напруга в контактній мережі становить 27 тисяч Вольт. Цього достатньо, щоб уразити людину навіть без дотику. Близькість до дротів або до елементів потяга може стати фатальною.
- Падіння з висоти. Вітер, різкі рухи потяга або нестійке положення можуть призвести до падіння, що найчастіше закінчується смертю або важкими травмами.
- Різке гальмування або зіткнення – це загроза для підлітків, які втрачають рівновагу та випадають із потяга.
- Затягування під колеса. Невдалий стрибок, спроба швидко покинути вагон або залізницю може призвести до потрапляння під потяг.
Аби уникнути фатальних наслідків, батькам радять говорити на цю тему з підлітками та пояснювати, що "зачепінг" – це не гра, а смертельна загроза.
"Обговорюйте новини про нещасні випадки на залізниці, пояснюючи, що це може статися з тими, хто нехтує правилами безпеки. Перевіряйте, у яких групах перебуває ваша дитина, які відео дивиться та що публікує", – радять експерти.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що наприкінці березня у столичній лікарні помер 12-річний хлопчик, який виліз на електропотяг і отримав ураження струмом.