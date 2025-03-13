У Києві 12-річний хлопчик заліз на електричку: його з важкими опіками передали в лікарню

У Києві 12-річний хлопчик заліз на вагон електропотяга і зазнав важких опіків через ураження електричним струмом. Інцидент трапився на станції "Київ-Волинський", повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що поранений хлопчик перебуває в непритомному стані.

Деталі події на місці встановлюють правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти.

Напередодні в соцмережах поширювали знімки та відео з травмованою дитиною. На фотографіях видно натовп навколо вагонів електрички, що рухається за маршрутом "Київ-Козятин".

На ролику можна побачити, як один із присутніх використовує вогнегасник, струмінь із якого спрямовує між вагони потяга, де, ймовірно, перебуває вражений струмом хлопчик.

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Поширення контенту із зображенням травмованого хлопчика засудив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наголошую: поширення подібних відео є порушенням прав дитини і має бути припинене!

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до гідності. Публікація відео зі стражданнями дитини порушує це право, зводячи постраждалу дитину до об’єкта сенсації", – написав омбудсмен.

Дмитро Лубінець зауважив, що національне законодавство забороняє поширення фото та відео дітей без згоди їхніх батьків чи інших законних представників. Він наголосив, що публікація контенту з пораненим може негативно вплинути на його стан у майбутньому та посилити психологічний тиск на батьків та родичів, які переживають трагедію.

"Замість поширення приголомшливих кадрів важливо говорити про запобігання подібним трагедіям: безпечну поведінку дітей біля залізниці, підвищення контролю з боку дорослих і посилення превентивних заходів", – додав він.

Нагадаємо, 9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга. Через це вони зазнали удару струмом та загинули.