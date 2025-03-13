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У Києві 12-річний хлопчик заліз на електричку: його з важкими опіками передали в лікарню

Анна Коваленко — 13 березня, 18:03
У Києві 12-річний хлопчик заліз на електричку: його з важкими опіками передали в лікарню
Деталі трагедії з'ясовують у поліції
Фото: ГУНП в Києві

У Києві 12-річний хлопчик заліз на вагон електропотяга і зазнав важких опіків через ураження електричним струмом. Інцидент трапився на станції "Київ-Волинський", повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що поранений хлопчик перебуває в непритомному стані.

Деталі події на місці встановлюють правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група та ювенальні поліціянти.

Напередодні в соцмережах поширювали знімки та відео з травмованою дитиною. На фотографіях видно натовп навколо вагонів електрички, що рухається за маршрутом "Київ-Козятин".

На ролику можна побачити, як один із присутніх використовує вогнегасник, струмінь із якого спрямовує між вагони потяга, де, ймовірно, перебуває вражений струмом хлопчик.

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Поширення контенту із зображенням травмованого хлопчика засудив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наголошую: поширення подібних відео є порушенням прав дитини і має бути припинене!

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Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до гідності. Публікація відео зі стражданнями дитини порушує це право, зводячи постраждалу дитину до об’єкта сенсації", – написав омбудсмен.

Дмитро Лубінець зауважив, що національне законодавство забороняє поширення фото та відео дітей без згоди їхніх батьків чи інших законних представників. Він наголосив, що публікація контенту з пораненим може негативно вплинути на його стан у майбутньому та посилити психологічний тиск на батьків та родичів, які переживають трагедію.

"Замість поширення приголомшливих кадрів важливо говорити про запобігання подібним трагедіям: безпечну поведінку дітей біля залізниці, підвищення контролю з боку дорослих і посилення превентивних заходів", – додав він.

Нагадаємо, 9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга. Через це вони зазнали удару струмом та загинули.

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