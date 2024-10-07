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"Маленький порушник ПДР": київські поліцейські врятували кошеня на дорозі

Анастасія Мосорко — 7 жовтня, 16:53
Маленький порушник ПДР: київські поліцейські врятували кошеня на дорозі
Поліцейські у Києві врятували кошеня на проїжджій частині
Фото: патрульна поліція Києва

Вранці 7 жовтня інспектори київської патрульної поліції врятували кошеня, яке бігало просто серед дороги, намагаючись не потрапити під колеса автомобілів.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Поліціянти Олександр Кисличка та Юлія Маляренко, патрулюючи Берестейський проспект у Києві, помітили на дорозі мокре та знесилене кошеня. Вони швидко зупинили рух транспорту на дорозі та забрали малечу в безпечне місце. Тваринку загорнули в рушник, відігріли та заспокоїли.

У коментарі для "УП. Життя" у патрульній поліції Києва повідомили, що після інциденту тваринка виявилася неушкодженою.

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"Після кількох хвилин відпочинку кошеня вже було сповнене енергії. Воно відігрілося у поліцейському авто та весело бігало по поліцейському відділку", – розповіли у поліції.

Наразі пухнастика оглядають ветеринари. Вони проводять усі необхідні медичні процедури та щеплення.

Після цього кошеня передадуть зоозахисникам, які допоможуть тварині віднайти нових господарів.

Раніше ми розповідали, що у Києві волонтери врятували хом’яка, який "заблукав" у приміщенні Державної міграційної служби.

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