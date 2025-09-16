У метро Києва перестали пускати місцевого пса під час обстрілів: активісти просять відреагувати

Активісти заявили, що працівники станції "Теремки" київського метрополітену заборонили вхід місцевому собаці Міші, який часто спускався туди під час обстрілів.

Тварину перестали пускати в метро після скарги на неї, стверджує зоозахисниця Сніжана Бугрік.

Фото: Сніжана Бугрік/Facebook Фото: Сніжана Бугрік/Facebook Фото: Сніжана Бугрік/Facebook Фото: Сніжана Бугрік/Facebook

За її словами, Міша живе поблизу станції багато років – з віку цуценяти. Про нього піклуються місцеві мешканці. Під час російських обстрілів пес лякається, тому завжди спускався в метро, де перечікував небезпеку, каже активістка.

"Але один муд*к (якого знають в Києві як догхантера вбивцю тварин) поскаржився, що собака йому заважає [... ]Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Ба більше – вигнали!" – розповіла Сніжана Бугрік.

РЕКЛАМА:

Зоозахисниця закликала дозволити Міші потрапляти на станцію "Теремки" і наголосила, що тваринам офіційно дозволено перебувати в укриттях. Волонтерка додала, що собака кастрований, має необхідні щеплення та "жодного разу не проявляв агресії".

"Тварина має право на життя [...] Це ганьба – під час війни виганяти собаку під обстріли! Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро!" – написала активістка у соцмережах.

Фото: Скриншот/Facebook

Згодом адміністрація метрополітену відреагувала на інцидент у коментарях до допису Сніжани Бугрік. Там подякували за інформацію та повідомили, що з’ясовують деталі випадку.

Раніше ми розповідали історію собаки Джессі, яка втратила свого господаря внаслідок атаки по Києву і два дні чекала його, а згодом знайшла нову родину.