Усі розділи
Підтримати УП

У метро Києва перестали пускати місцевого пса під час обстрілів: активісти просять відреагувати

Анна Коваленко — 16 вересня, 18:28
У метро Києва перестали пускати місцевого пса під час обстрілів: активісти просять відреагувати
У метрополітені відреагували на допис волонтерки
Фото: Сніжана Бугрік/Facebook

Активісти заявили, що працівники станції "Теремки" київського метрополітену заборонили вхід місцевому собаці Міші, який часто спускався туди під час обстрілів.

Тварину перестали пускати в метро після скарги на неї, стверджує зоозахисниця Сніжана Бугрік.

Собака в метро
Фото: Сніжана Бугрік/Facebook
Пес Міша в на станції метро
Фото: Сніжана Бугрік/Facebook
Тварина в метро під час обстрілу
Фото: Сніжана Бугрік/Facebook
Пес Міша з Києва
Фото: Сніжана Бугрік/Facebook

За її словами, Міша живе поблизу станції багато років – з віку цуценяти. Про нього піклуються місцеві мешканці. Під час російських обстрілів пес лякається, тому завжди спускався в метро, де перечікував небезпеку, каже активістка.

"Але один муд*к (якого знають в Києві як догхантера вбивцю тварин) поскаржився, що собака йому заважає [... ]Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу до метро під час тривог. Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Ба більше – вигнали!" – розповіла Сніжана Бугрік.

РЕКЛАМА:

Зоозахисниця закликала дозволити Міші потрапляти на станцію "Теремки" і наголосила, що тваринам офіційно дозволено перебувати в укриттях. Волонтерка додала, що собака кастрований, має необхідні щеплення та "жодного разу не проявляв агресії".

"Тварина має право на життя [...] Це ганьба – під час війни виганяти собаку під обстріли! Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро!" – написала активістка у соцмережах.

Відповідь київського метрополітену
Фото: Скриншот/Facebook

Згодом адміністрація метрополітену відреагувала на інцидент у коментарях до допису Сніжани Бугрік. Там подякували за інформацію та повідомили, що з’ясовують деталі випадку.

Раніше ми розповідали історію собаки Джессі, яка втратила свого господаря внаслідок атаки по Києву і два дні чекала його, а згодом знайшла нову родину.

Читайте також :
Удар РФ по Києву: зоозахисники розповіли про порятунок людей і тварин з-під завалів
Реклама:

Головне сьогодні