У Києві суд зобов’язав прихильника Росії прочитати 10 книг про війну, зокрема про тюрму "Ізоляція"
У Києві суд зобов’язав чоловіка, який виправдовував російську агресію, прочитати книги про російсько-українську війну.
Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду, пише "Мілітарний".
Зокрема, до списку літератури потрапили книги "Ізоляція. Таємні тюрми Донбасу" Ірини Вовк та Дар'ї Бурої, "Україна в добу гібридних викликів" Лариси Якубової, "Хлібне перемир`я" Сергія Жадана тощо.
Суд встановив, що чоловік з селища Ірдинь Черкаської області поширював у Telegram публікації, які виправдовували напад Росії на Україну у 2014 та 2022 роках.
Зокрема, у цих повідомленнях українську владу називали "нацистським режимом, який хотів захопити Крим", а в повномасштабному вторгненні звинувачували НАТО.
Спочатку зловмиснику призначили позбавлення волі строком на 5 років, але замінили на 3-річний іспитовий термін.
Суд врахував щире каяття фігуранта і зобов’язав його прочитати книги про війну від українських ветеранів, істориків та письменників:
- "І янгол з автоматом на плечі", автор Леонід Даценко;
- "Україна в добу гібридних викликів", авторка Лариса Якубова;
- "Україна в епоху війномиру", автор Юрій Щербак;
- "Зима наближається", автор Гарі Каспаров (російський опозиціонер);
- "Ізоляція", автори Ірина Вовк і Дар'я Бура;
- "На щиті", авторка Ірина Вовк;
- "Спогади родини загиблих", авторка Ірина Вовк;
- "Донецький аеропорт", авторка Ірина Вовк;
- "Іловайськ", автор Євген Положій;
- П’єса "Хлібне перемир`я", автор Сергій Жадан.
Порушник зобов’язаний підготувати письмовий відгук про зміст кожної книги та свої враження від прочитання (обсягом не менше 200 слів на кожен твір).
Нагадаємо, раніше на Рівненщині зобов'язав прочитати "Кайдашеву сім'ю" чоловіка, який обікрав сестру. А одесита зобов'язали прочитати 10-томник Михайла Грушевського за антидержавні дописи в "Одноклассниках".