У Києві суд зобов’язав прихильника Росії прочитати 10 книг про війну, зокрема про тюрму "Ізоляція"

У Києві суд зобов’язав чоловіка, який виправдовував російську агресію, прочитати книги про російсько-українську війну.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду, пише "Мілітарний".

Зокрема, до списку літератури потрапили книги "Ізоляція. Таємні тюрми Донбасу" Ірини Вовк та Дар'ї Бурої, "Україна в добу гібридних викликів" Лариси Якубової, "Хлібне перемир`я" Сергія Жадана тощо.

Суд встановив, що чоловік з селища Ірдинь Черкаської області поширював у Telegram публікації, які виправдовували напад Росії на Україну у 2014 та 2022 роках.

Зокрема, у цих повідомленнях українську владу називали "нацистським режимом, який хотів захопити Крим", а в повномасштабному вторгненні звинувачували НАТО.

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Спочатку зловмиснику призначили позбавлення волі строком на 5 років, але замінили на 3-річний іспитовий термін.

Суд врахував щире каяття фігуранта і зобов’язав його прочитати книги про війну від українських ветеранів, істориків та письменників:

"І янгол з автоматом на плечі", автор Леонід Даценко;

"Україна в добу гібридних викликів", авторка Лариса Якубова;

"Україна в епоху війномиру", автор Юрій Щербак;

"Зима наближається", автор Гарі Каспаров (російський опозиціонер);

"Ізоляція", автори Ірина Вовк і Дар'я Бура;

"На щиті", авторка Ірина Вовк;

"Спогади родини загиблих", авторка Ірина Вовк;

"Донецький аеропорт", авторка Ірина Вовк;

"Іловайськ", автор Євген Положій;

П’єса "Хлібне перемир`я", автор Сергій Жадан.

Порушник зобов’язаний підготувати письмовий відгук про зміст кожної книги та свої враження від прочитання (обсягом не менше 200 слів на кожен твір).

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Нагадаємо, раніше на Рівненщині зобов'язав прочитати "Кайдашеву сім'ю" чоловіка, який обікрав сестру. А одесита зобов'язали прочитати 10-томник Михайла Грушевського за антидержавні дописи в "Одноклассниках".